Dramat w Tajlandii. Polak w krytycznym stanie
31-letni Polak trafił do szpitala w stanie krytycznym po tym, jak wypadł z czwartego piętra hotelu w Phuket w Tajlandii. Służby zawiadomił pracownik ośrodka.
W niedzielę tajlandzka policja otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie, który wypadł z czwartego piętra.
Do dramatycznej sytuacji doszło w hotelu w Wichit, jednej z dzielnic wyspy Phuket.
Tajlandia: Polak wypadł z czwartego piętra hotelu
Poszkodowanym okazał się 31-letni Polak. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w krytycznym stanie.
Lokalna policja potwierdziła, że otrzymała zgłoszenie o godz. 17.48 czasu miejscowego, krótko po zdarzeniu, do którego doszło w hotelu położonym przy Soi Bang Yai, za centrum handlowym Big C przy obwodnicy.
Służby zaalarmował pracownik hotelu, który poinformował policję, że gość "spadł z górnego piętra i doznał poważnych obrażeń" - podała lokalna gazeta "The Phuket News".
Mężczyzna trafił do szpitala w ciężkim stanie
Jak czytamy, na miejsce zdarzenia wysłano patrol, śledczych i ratowników. Poszkodowany otrzymał pierwszą pomoc przed przewiezieniem do szpitala Siriroj w Bangkoku.
Śledczy przeszukali czwarte piętro, sporządzili dokumentację z miejsca zdarzenia i przesłuchali świadków.
Funkcjonariusze poinformowali, że kontynuują śledztwo w celu ustalenia okoliczności upadku. Chcą również ustalić, czy doszło do przestępstwa.
Źródło: "The Phuket News"