W niedzielę tajlandzka policja otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie, który wypadł z czwartego piętra.

Do dramatycznej sytuacji doszło w hotelu w Wichit, jednej z dzielnic wyspy Phuket.

Tajlandia: Polak wypadł z czwartego piętra hotelu

Poszkodowanym okazał się 31-letni Polak. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w krytycznym stanie.

Lokalna policja potwierdziła, że otrzymała zgłoszenie o godz. 17.48 czasu miejscowego, krótko po zdarzeniu, do którego doszło w hotelu położonym przy Soi Bang Yai, za centrum handlowym Big C przy obwodnicy.

Służby zaalarmował pracownik hotelu, który poinformował policję, że gość "spadł z górnego piętra i doznał poważnych obrażeń" - podała lokalna gazeta "The Phuket News".

Mężczyzna trafił do szpitala w ciężkim stanie

Jak czytamy, na miejsce zdarzenia wysłano patrol, śledczych i ratowników. Poszkodowany otrzymał pierwszą pomoc przed przewiezieniem do szpitala Siriroj w Bangkoku.

Śledczy przeszukali czwarte piętro, sporządzili dokumentację z miejsca zdarzenia i przesłuchali świadków.

Funkcjonariusze poinformowali, że kontynuują śledztwo w celu ustalenia okoliczności upadku. Chcą również ustalić, czy doszło do przestępstwa.

Źródło: "The Phuket News"

"Śniadanie Rymanowskiego". Przydacz o ambasadorze Niemiec: Stracił okazję, by zamilknąć Polsat News Polsat News