Dramat w Luizjanie. Kierowca wjechał w świętujący tłum, są ranni
18 osób zostało rannych po tym, jak nietrzeźwy 57-latek wjechał samochodem w tłum obchodzący laotański Nowy Rok w Broussard w Luizjanie. Mężczyzna usłyszał łącznie 21 zarzutów. Na razie amerykańska policja wyklucza, aby do wypadku mogło dojść w wyniku zaplanowanego aktu przemocy.
W skrócie
- 18 osób zostało rannych, gdy nietrzeźwy 57-latek wjechał samochodem w tłum podczas obchodów laotańskiego Nowego Roku w Broussard w Luizjanie.
- Mężczyzna usłyszał łącznie 21 zarzutów, w tym 18 za nieumyślne spowodowanie obrażeń ciała. 13 osób wymagało hospitalizacji.
- Gubernator Luizjany i organizatorzy festiwalu wyrazili wsparcie dla poszkodowanych, odwołano zaplanowane na czas obchodów koncerty i zakazano sprzedaży alkoholu.
Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz. 14 czasu lokalnego. Sytuacja w Broussard była tak trudna, że ok. 14:30 biuro szeryfa parafii Iberia zwróciło się do policji stanowej o pomoc przy wypadku z udziałem wielu pieszych.
"Podczas parady z okazji Laotańskiego Nowego Roku, pojazd prowadzony przez L. potrącił wielu pieszych. W trakcie śledztwa L. wykazywał oznaki odurzenia i ostatecznie poddał się badaniu alkomatem, które wykazało zawartość alkoholu we krwi (BAC) na poziomie 0,137 proc." - podała w komunikacie policja stanowa.
0,137 proc. według używanego w USA wskaźnika BAC przelicza się na 1,37 promila alkoholu we krwi.
USA. Wjechał w tłum podczas parady w Luizjanie. 18 osób zostało rannych
Według policji rannych zostało 18 osób. Firma Acadian Ambulance, która została wezwana do wypadku, przekazała, że hospitalizacji wymagało 13 osób, z czego dwie zostały przetransportowane do szpitala śmigłowcem.
Policja stanowa poinformowała, że mężczyzna usłyszy łącznie 18 zarzutów nieumyślnego spowodowania obrażeń ciała pierwszego stopnia - po jednym za każdą ranną w wypadku osobę.
Ponadto 57-latek odpowie za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających, przewożenie otwartego pojemnika z alkoholem w pojeździe i nieroztropną jazdę.
Dramat podczas obchodów Laotańskiego Nowego Roku. 57-latek usłyszy zarzuty
W mediach społecznościowych do wypadku odniósł się m.in. gubernator stanu Luizjana Jeff Landry, który zapewnił, że razem z żoną modli się za poszkodowanych.
"Sharon i ja modlimy się za wszystkich poszkodowanych i jesteśmy wdzięczni ratownikom, którzy jako pierwsi pojawili się na miejscu zdarzenia" - przekazał gubernator.
Organizatorzy obchodów laotańskiego święta, imprezy zaplanowanej na wiele dni, poinformowali o odwołaniu koncertów, wystawcom zabroniono sprzedaży alkoholu, a w niedzielę zgodnie z planem odbędą się wyłącznie uroczystości religijne.
"Modlimy się za ofiary i ich rodziny w tym trudnym czasie" - przekazali organizatorzy Louisiana Lao New Year Festival.