W skrócie 18 osób zostało rannych, gdy nietrzeźwy 57-latek wjechał samochodem w tłum podczas obchodów laotańskiego Nowego Roku w Broussard w Luizjanie.

Mężczyzna usłyszał łącznie 21 zarzutów, w tym 18 za nieumyślne spowodowanie obrażeń ciała. 13 osób wymagało hospitalizacji.

Gubernator Luizjany i organizatorzy festiwalu wyrazili wsparcie dla poszkodowanych, odwołano zaplanowane na czas obchodów koncerty i zakazano sprzedaży alkoholu.

Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz. 14 czasu lokalnego. Sytuacja w Broussard była tak trudna, że ok. 14:30 biuro szeryfa parafii Iberia zwróciło się do policji stanowej o pomoc przy wypadku z udziałem wielu pieszych.

"Podczas parady z okazji Laotańskiego Nowego Roku, pojazd prowadzony przez L. potrącił wielu pieszych. W trakcie śledztwa L. wykazywał oznaki odurzenia i ostatecznie poddał się badaniu alkomatem, które wykazało zawartość alkoholu we krwi (BAC) na poziomie 0,137 proc." - podała w komunikacie policja stanowa.

0,137 proc. według używanego w USA wskaźnika BAC przelicza się na 1,37 promila alkoholu we krwi.

Według policji rannych zostało 18 osób. Firma Acadian Ambulance, która została wezwana do wypadku, przekazała, że hospitalizacji wymagało 13 osób, z czego dwie zostały przetransportowane do szpitala śmigłowcem.

Zobacz również: Aleksandra Czurczak

Policja stanowa poinformowała, że mężczyzna usłyszy łącznie 18 zarzutów nieumyślnego spowodowania obrażeń ciała pierwszego stopnia - po jednym za każdą ranną w wypadku osobę.

Ponadto 57-latek odpowie za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających, przewożenie otwartego pojemnika z alkoholem w pojeździe i nieroztropną jazdę.

W mediach społecznościowych do wypadku odniósł się m.in. gubernator stanu Luizjana Jeff Landry, który zapewnił, że razem z żoną modli się za poszkodowanych.

"Sharon i ja modlimy się za wszystkich poszkodowanych i jesteśmy wdzięczni ratownikom, którzy jako pierwsi pojawili się na miejscu zdarzenia" - przekazał gubernator.

Organizatorzy obchodów laotańskiego święta, imprezy zaplanowanej na wiele dni, poinformowali o odwołaniu koncertów, wystawcom zabroniono sprzedaży alkoholu, a w niedzielę zgodnie z planem odbędą się wyłącznie uroczystości religijne.

"Modlimy się za ofiary i ich rodziny w tym trudnym czasie" - przekazali organizatorzy Louisiana Lao New Year Festival.

Wydarzenia 24: Groźny wypadek w Łodzi. Wykoleiły się tramwaje Polsat News