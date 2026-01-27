W skrócie Trwają poszukiwania 13-letniej Polki, którą porwała fala w porcie Cirkewwa na Malcie.

We wtorek odnaleziono kurtkę dziewczynki, co pozwoliło doprecyzować obszar poszukiwań.

Trudne warunki pogodowe utrudniają działania służb ratunkowych.

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 18.15 w porcie Cirkewwa na południowej części nabrzeża Malty.

Malta. Fala zmyła do morza 13-latkę z Polski

Rodzina z Polski - 49-letni mężczyzna z 17-lentim synem i 13-letnią córką - stała za barierkami, gdy potężna fala przedarła się na ląd.

Jak przekazał jeden z ratowników portalowi "Times of Malta", woda wyniosła obu mężczyzn na pobliską ścianę. Dziewczynka natomiast została porwana przez falę do morza. Ojciec odniósł obrażenia przy próbie ratowania córki.

Na miejscu szybko rozpoczęto działania ratunkowe, które od początku utrudniały trudne warunki pogodowe. Późnym wieczorem akcja została zawieszona i wznowiona we wtorek o świcie.

Malta. Służby odnalazły kurtkę zaginionej 13-latki z Polski

Jak przekazały portalowi służby, drugi dzień poszukiwań przyniósł przełom. Na skałach w pobliżu punktu widokowego Sunset Viewpoint - w kierunku plaży Paradise Bay - znaleziono kurtkę. Rodzina 13-latki potwierdziła, że należy do poszukiwanej.

Odkrycie, choć nie doprowadziło do odnalezienia dziewczynki, pozwoliło ratownikom doprecyzować obszar poszukiwań. Niestety, akcję wciąż utrudnia pogoda.

- Wzburzone morze i silne wiatry, nadal stwarzają trudne warunki dla wszystkich zaangażowanych służb ratunkowych - przekazało maltańskie wojsko (Armed Forces of Malta - AFM), biorące udział w działaniach. Jak dodało AFM, nad miejscem znalezienia kurtki przelatywał helikopter.

Mimo trudnych warunków pogodowych ratownicy przeczesują wodę i wybrzeże. Służby podkreślają, że silne fale zwiększają ryzyko, że dziewczynka zostanie zepchnięta na skalisty brzeg.

"Times of Malta" informuje, że Premier Robert Abela odwiedził miejsce operacji poszukiwawczej w poniedziałek wieczorem. Rodzina 13-latka otrzymuje wsparcie od Ambasady RP.

Źródło: "Times of Malta"

