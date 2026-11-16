Dramat mistrzyni. Spędziła dziewięć dni w namiocie 800 metrów nad ziemią

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Sasha DiGiulian, trzykrotna mistrzyni USA we wspinaczce, spędziła dziewięć dób uwięziona w namiocie zamontowanym na zboczu góry El Capitan. Podczas zaplanowanej na dwa dni próby zdobycia góry najdłuższym platynowym szlakiem, DiGiulian zastała burza, jakiej w parku Yosemite w listopadzie nie widziano od 1973 r.

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Sasha DiGiulian podczas wspinaczki na górę El Capitan. Widoczny sprzęt wspinaczkowy, liny oraz namiot na zboczu góry.
Sasha DiGiulian dziewięć dni spędziła uwieziona w namiocie na zboczu góry El CapitanInstagram / Sasha DiGiulianmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Sasha DiGiulian, amerykańska mistrzyni wspinaczki, spędziła dziewięć dni uwięziona w namiocie na ścianie góry El Capitan w parku narodowym Yosemite.
  • Powodem dramatycznej sytuacji była gwałtowna burza, jakiej w tym regionie nie odnotowano w listopadzie od 1973 roku, co zmusiło zawodniczkę do długiego oczekiwania.
  • Mimo ekstremalnych warunków po ustaniu nawałnicy 34-latka kontynuowała wspinaczkę i jako pierwsza kobieta zdobyła szczyt w stylu free solo.
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Sasha DiGiulian to mistrzyni świata we wspinaczce sportowej z 2011 r., trzykrotna mistrzyni USA we wspinaczce i boulderingu oraz wielokrotna zwyciężczyni zawodów na całym świecie.

Tegorocznym celem 34-letniej Amerykanki, która w 2022 r. przeszła drugą operację rekonstrukcji biodra, był szczyt El Capitan w parku narodowym Yosemite. DiGiulian zamierzała zdobyć El Cap najdłuższym, platynowym szlakiem w stylu free solo jako pierwsza kobieta w historii.

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USA. Sasha DiGiulian przez burzę spędziła dziewięć dni w namiocie na zboczu El Capitan

W rozmowie z magazynem "People" Amerykanka po raz pierwszy opowiedziała o kulisach dramatycznego wejścia na El Capitan w listopadzie 2025 r. Wspinaczka została zaplanowana na dwa dni. Niestety około 120 metrów przed szczytem 34-latkę zastała burza, jakiej w Yosemite nie widziano w listopadzie od 1973 r.

Przez silny wiatr, deszcz i śnieg kobieta pozostawała uwięziona w namiocie przytwierdzonym do ściany góry przez dziewięć dni. Namiot wisiał ok. 2150 m n.p.m. i blisko 800 metrów nad roztaczającą się u podnóża El Capitan doliną.

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- Spędziłam dziewięć dni podczas zimowej burzy, skulona w namiocie rozstawionym na pionowej ścianie klifu. Znajdowałam się na krawędzi tzw. portelażu, konstrukcji o wymiarach 120 na 180 cm zawieszonej na zboczu ściany - powiedziała Di Giulian.

34-latka twierdzi, że wytrzymać trudności pomagała jej świadomość, że do kolejnej próby zdobycia El Capitan w zamierzony sposób będzie mogła podejść dopiero w kolejnym sezonie.

"Zrobiło się naprawdę zimno i wilgotno". Mistrzyni o dramatycznej sytuacji

Uwięziona w namiocie mistrzyni musiała improwizować - tak powstała wyrzeźbiona z pustego pojemnika na wodę rynna do oddawania potrzeb fizjologicznych, dzięki której nie musiała wychodzić na zewnątrz podczas burzy. DiGiulian przyznała w rozmowie z magazynem, że sytuacja była dla niej "naprawdę trudna mentalnie".

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- Na murze zrobiło się naprawdę zimno i wilgotno. Więc większość czasu spędzałam na próbach wysuszenia przemoczonej odzieży. Wykręcałam ją, a potem owijałam wokół ciała, bo ciało wytwarza dużo ciepła, które może wchłonąć wilgoć - powiedziała kobieta.

Trudności ułatwiało DiGiulian czytanie e-booków. Przez dziewięć dni żywiła się wyłącznie suszonkami i batonami proteinowym, do dyspozycji miła także palnik turystyczny, którym gotowała wodę. - Przygotowanie psychiczne jest znaczącą częścią tego wszystkiego. Bardzo mocno wierzę w wizualizację - powiedziała 34-latka.

Sasha DiGiulian pierwszą kobietą, która zdobyła El Capitan platynowym szlakiem

Sukces udało się Amerykance nie tylko zwizualizować, ale i osiągnąć. Po dziewięciu dniach zawierucha ustała, a Sasha DiGiulian opuściła namiot i zaczęła ponownie wdrapywać się po ścianie El Capitan. Następnie zdobyła szczyt najdłuższym, platynowym szlakiem jako pierwsza kobieta w stylu free solo.

- To jeden z aspektów, które uwielbiam we wspinaczce. Nie dowiesz się, dopóki nie spróbujesz. To uczucie, kiedy zdajesz sobie sprawę, że coś, o czym nie sądziłeś, że jest możliwe, okazuje się możliwe, to naprawdę głębokie wewnętrzne poczucie satysfakcji - powiedziała DiGiulian.

Źródło: "People"

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