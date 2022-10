Drakońskie kary. Więzienie i grzywna za nagie zdjęcia na OnlyFans

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Trzy tygodnie więzienia oraz grzywna w wysokości trzech tysięcy dolarów singapurskich to kara, jaką usłyszał 22-letni Titus Low - użytkownik i twórca platformy OnlyFans, oferującej możliwość publikowania treści pornograficznych za opłatą. - Kocham to, co robię i jestem z tego znany - przekonywał po rozprawie skazany, nie wykluczając, że powróci do publikowania treści o charakterze pornograficznym.

Zdjęcie 22-letni Titus Low został skazany za publikowanie nagich zdjęć w internecie / Instagram @titusslow / LIONEL BONAVENTURE / AFP