Drakońskie kary w niemieckiej stolicy. Tak chcą walczyć z zaśmiecaniem
Niemcy chcą, aby z ulic Berlina zniknęły porozrzucane śmieci, w tym także odpady wielkogabarytowe. W związku z tym przygotowano listę kar, które miałyby ulec zaostrzeniu nawet o kilka tysięcy euro. Najwyższa grzywna może sięgać 15 tys. euro.
W skrócie
- Senat planuje podniesienie kar za nielegalne pozostawianie odpadów wielkogabarytowych na ulicach Berlina oraz w lasach.
- Proponowane grzywny wyniosą od 1500 do 11 tys. euro, a za nielegalne wyrzucenie substancji szkodliwych nawet 15 tys. euro.
- Za śmiecenie niedopałkami czy nieposprzątanie po swoim psie także wzrosną kary, a firmy ignorujące przepisy dotyczące opakowań wielokrotnego użytku czekają surowe sankcje.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Niemieckie władze postanowiły wziąć się za odpady wielkogabarytowe, które stały się niechlubnym elementem krajobrazu ulic w Berlinie.
Dotychczas służby porządkowe próbowały się z tym uporać za pomocą humorystycznych haseł, jednak jak donosi "Spiegel", teraz sprawą zainteresował się Senat, który chce zaostrzyć kary za nielegalne zaśmiecanie miast.
Niemcy. Senat chce zmian w Berlinie. Proponują potężne kary za śmiecenie
W publikacji podano, że w przyszłości za śmieci wielkogabarytowe pozostawione na ulicy lub w lesie będzie grozić kara grzywny od 1500 do 11 tys. euro (od 6 400 zł do 47 000 zł). Wysokość grzywny będzie zależeć od ilości śmieci. Dotychczas kara była znacznie niższa i wynosiła od 150 do 500 euro (od 640 zł do 2 100 zł).
"Według agencji ochrony środowiska, wyrzucanie niedopałków papierosów na ziemię będzie teraz kosztować 250 euro (1 000 zł), zamiast 55 euro" - czytamy.
Co więcej rządzący chcą także podniesienia kar pieniężnych za nieposprzątanie odchodów po swoim psie - z 100 euro do nawet 350 euro (ok. 1 500 zł). Najwyższa grzywna, bo aż 15 tys. euro (niemal 64 tys. zł), miałaby obowiązywać w przypadku nielegalnego wyrzucenia substancji szkodliwych.
Niemcy. Wyższe kary także dla lokali handlowych
Jednak Senat nie zamierza na tym poprzestać i planuje także zaostrzenia kar dla firm, które naruszą obowiązek stosowania opakowań wielokrotnego użytku.
"Każdy, kto nie oferuje kubków wielokrotnego użytku do napojów na wynos w lokalu handlowym o powierzchni powyżej 80 m kw, podlega karze grzywny w wysokości 750 euro (3 200 zł) lub wyższej w indywidualnych przypadkach" - czytamy.
Nie wiadomo jeszcze, kiedy podniesione kary miałyby zacząć obowiązywać, ponieważ najpierw nad projektem pochylić się musi rada burmistrzów, a dopiero później Senat podejmie ostateczną decyzję.
Źródło: "Der Spiegel"