Doznała udaru w czasie występu. Legenda greckiej muzyki walczy o życie

Jedna z najsłynniejszych greckich piosenkarek - Marinella - trafiła do szpitala. 86-letnia Gwiazda dostała udaru mózgu i przebywa na oddziale intensywnej terapii. Do zdarzenia doszło podczas jednego z jej koncertów. Do sieci trafiły nagrania, na których widać, jak w czasie występu piosenkarka nagle upada.