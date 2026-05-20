W skrócie Z raportu Congressional Research Service wynika, że podczas operacji "Epic Fury" Stany Zjednoczone poniosły znaczące straty sprzętowe i finansowe związane z działaniami militarnymi na Bliskim Wschodzie.

Operacja "Epic Fury", przeprowadzona wspólnie przez USA i Izrael, skutkowała zniszczeniem lub poważnym uszkodzeniem 42 statków powietrznych, w tym utratą kluczowych maszyn załogowych i 24 dronów MQ-9 Reaper.

Według raportu koszt operacji wzrósł do 29 miliardów dolarów, a Departament Wojny USA wstrzymuje podanie pełnych statystyk strat.

Operacja "Epic Fury", rozpoczęta 28 lutego 2026 roku jako wspólne, zmasowane uderzenie lotniczo-rakietowe USA i Izraela, natrafiła na zaciekły opór oraz ujawniła poważne problemy z koordynacją działań.

W segmencie lotnictwa załogowego CRS potwierdza bezpowrotną utratę flagowych maszyn bojowych, w tym czterech myśliwców wielozadaniowych F-15E Strike Eagle, jednego myśliwca piątej generacji F-35A Lightning II oraz jednego legendarnego samolotu szturmowego A-10 Thunderbolt II.

Co niezwykle bulwersujące dla amerykańskich prawodawców, raport ujawnia, że nie wszystkie straty były bezpośrednim efektem skuteczności irańskiej obrony przeciwlotniczej. W dokumencie wprost wskazano na tragiczne błędy proceduralne i awarie techniczne: "Trzy F-15E zostały zniszczone przez pozorowany ogień nad Kuwejtem, a jeden KC-135 rozbił się w Iraku" - podano.

Łącznie komponent logistyczny i wsparcia ucierpiał niezwykle mocno - uszkodzonych lub zniszczonych zostało siedem podniebnych cystern KC-135 Stratotanker, kluczowy dla dowodzenia samolot wczesnego ostrzegania E-3 Sentry, dwa transportowce sił specjalnych MC-130J Commando II oraz jeden śmigłowiec ratownictwa bojowego HH-60W Jolly Green II.

"Epic Fury" w Iranie. Rzeź dronów na bliskowschodnim niebie

Najbardziej druzgocące uderzenie ominęło co prawda pilotów, ale zdemolowało amerykańską flotę bezzałogową, na której opiera się współczesne rozpoznanie taktyczne i operacyjne.

Według wyliczeń CRS Amerykanie stracili na Bliskim Wschodzie: 24 drony rozpoznawczo-uderzeniowe MQ-9 Reaper, które masowo spadały w wyniku intensywnego ognia przeciwlotniczego oraz irańskich systemów walki elektronicznej.

Tąpnięcie w komponencie bezzałogowym rzuca nowe światło na niedawne, zakulisowe ostrzeżenia wiceprezydenta J.D. Vance'a, który alarmował, że drenaż systemów uzbrojenia na Bliskim Wschodzie paraliżuje zdolności odstraszania Pentagonu na innych kluczowych kierunkach, z Chinami i Tajwanem na czele.

USA - Iran. Miliardowy rachunek za wojnę

Analitycy Congressional Research Service zwracają uwagę na fakt, że Departament Wojny USA wciąż wstrzymuje się przed upublicznieniem pełnych, oficjalnych statystyk dotyczących strat w operacji "Epic Fury", starając się dawkować opinii publicznej informacje o skali kryzysu.

Sytuacja ta generuje jednak gigantyczne obciążenia finansowe, które będą wymagały pilnych nowelizacji budżetowych w Kongresie.

Według szacunków zawartych w raporcie całkowity koszt operacji wzrósł już do kwoty 29 miliardów dolarów, z czego lwia część będzie musiała zostać natychmiast przeznaczona na odkupienie utraconego sprzętu, naprawę uszkodzonych maszyn oraz odbudowę krytycznych rezerw magazynowych.





