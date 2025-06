Dotkliwa porażka Trumpa. Media: Eskalacja na każdym z frontów

Prezydent USA Donald Trump zapewniał, że zakończy wojny w Ukrainie i Strefie Gazy, że zawrze z Iranem porozumienie w sprawie programu nuklearnego tego kraju, a Chiny zmusi do ustępstw na polu handlu. Na każdym z tych frontów dochodzi jednak do eskalacji - napisał w piątek amerykański dziennik "New York Times".