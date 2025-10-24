Stephanie Grisham, pełniąca w przeszłości funkcję szefowej sztabu pierwszej damy USA Melanii Trump, o planie wybudowania w miejscu zburzonego skrzydła wschodniego Białego Domu sali balowej rozmawiała z telewizją CNN.

Była współpracowniczka Melanii Trump komentuje remont Białego Domu. "To łamie mi serce"

Jak wspomniała była bliska współpracowniczka Melanii Trump, plany amerykańskiego przywódcy, by dokonać daleko idących zmian w Białym Domu sięgają jeszcze jego pierwszej kadencji, przypadającej na lata 2015-2020.

- Prezydent chciał mieć więcej przestrzeni i wówczas uważałam, że to dobra koncepcja. Kiedy pierwszy raz usłyszałam o tym, pomyślałam, że to będzie coś wspaniałego - przyznała.

Opinia Grisham zmieniła się diametralnie dopiero niedawno, gdy ujrzała ona zdjęcia wyburzonego wschodniego skrzydła, które, jak stwierdziła, "łamią jej serce".

- To coś, czego już się nie cofnie. Chciałabym, aby zrobili to w o wiele lepszym stylu - oznajmiła.

"Te obrazy są szokujące". Trump realizuje dawne plany

Grisham wspomniała też czas, gdy Melania Trump prowadziła prace remontowe w okalającym Biały Dom ogrodzie różanym, wskazując, że pierwsza dama zawsze podporządkowywała się obowiązującym zasadom.

- Uzgodniła wszystko z komisją planowania i podjęła wszelkie kroki, aby zachować historyczne elementy. To wielka różnica - zaznaczyła.

Jak ujawniła, teraz nie może przestać zastanawiać się, co pierwsza dama myśli o trwającym aktualnie remoncie. - Te obrazy są szokujące. Jako obywatelowi trudno patrzy mi się na powiewającą w tle amerykańską flagę - oceniła.

Grisham nawiązała również do swojej książki, w której pisała, że Melania Trump, w porównaniu ze swoimi poprzedniczkami, nigdy nie miała szczególnej więzi z Białym Domem. Uważa jednak, że dla żony prezydenta USA, jako osoby przywiązującej wielką wagę do aspektów wizualnych, widok zdemolowanego Białego Domu też musi być wstrząsający.

W innym wywiadzie, którego była szefowa sztabu pierwszej damy USA udzieliła dziennikowi "The New York Times", stwierdziła ona, że Ameryka jest świadkiem "dosłownego niszczenia historii".

Kawałek historii runął w gruzach. Remont w Białym Domu

Skrzydło wschodnie Białego Domu to miejsce historyczne. Przez prawie pół wieku mieściły się w nim biura każdej kolejnej pierwszej damy i siedziba kaligrafów, którzy przygotowywali zaproszenia na oficjalne kolacje organizowane przez prezydentów.

W czwartek miejsce to zniknęło jednak po 123 latach pod stertą gruzów, a wszystko to na polecenie Donalda Trumpa. Amerykański przywódca postanowił postawić w jego miejscu salę balową o powierzchni 8,3 tys. mkw i wartości 300 mln dol.

To jednak nie wszystko, gdyż analiza zdjęć satelitarnych, do których dotarł "The New York Times" dowiodła, iż zniszczeniu uległy też ogród Jacqueline Kennedy i kolumnada wschodnia, w której mieścił się prezydencki teatr.

Sprawa wywołała oburzenie wśród obrońców zabytków i polityków z obozu demokratów. Szeroki strumień krytyki popłynął również ze strony byłych pracowników Białego Domu.

Źródło: CNN, The New York Times

"Wydarzenia": Akcja CBA w Nowym Sączu. Prezydent i wiceprezydent zatrzymani Polsat News