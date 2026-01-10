"Doszło do zaniedbań". Władze Crans-Montana przepraszają po tragedii

Doszło do zaniedbań - przyznała wiceburmistrz Crans-Montana Nicole Bonvin Clivaz, przepraszając rodziny ofiar tragedii w barze Le Constellation. Samorządowiec otwarcie wzięła odpowiedzialność za brak kontroli przeciwpożarowych, podkreślając, że władze miasta solidaryzują się z poszkodowanymi i ich bliskimi. Wcześniej burmistrz miasta przyznał, że inspekcji w lokalu nie było od 2020 roku.

Tragedia Crans-Montana. Władze przyznają się do błędów i przepraszająHarold CunninghamGetty Images

  • Władze Crans-Montana przyznały się do zaniedbań w zakresie kontroli przeciwpożarowych w barze Le Constellation i przeprosiły rodziny ofiar.
  • Współwłaściciele baru zostali aresztowani, a śledztwo wykazuje poważne naruszenia, w tym zablokowane wyjście awaryjne oraz usunięcie materiałów dowodowych z mediów społecznościowych.
  • Wśród ofiar tragedii w sylwestrową noc są również Polacy, a prowadzone śledztwo może skutkować poważnymi oskarżeniami wobec właścicieli lokalu.
Wiceburmistrz szwajcarskiego kurortu Crans- Montana Nicole Bonvin Clivaz w wywiadzie dla szwajcarskiej telewizji Rts wyraziła bliskość z cierpiącymi rodzinami i poprosiła o przebaczenie.

Oświadczenie to złożyła po tym, gdy burmistrz alpejskiej miejscowości Nicolas Feraud przyznał na konferencji prasowej, że w barze, w którym doszło do tragedii, nie przeprowadzono żadnej kontroli pod kątem ochrony przeciwpożarowej począwszy od 2020 roku. Polemikę wywołało także to, że w swym wystąpieniu nie przeprosił za to zaniedbanie.

    - Nie ma usprawiedliwienia dla tego, że nie przeprosiliśmy. Kiedy jest się na linii ognia, czasem bywa się niezdarnym, ale dziś musimy to zrobić. Jesteśmy z rodzinami, jesteśmy z ofiarami, z osobami, które cierpią - podkreśliła wiceburmistrz.

    Przyznała: - W kwestii kontroli doszło do zaniedbań. Nie przeprowadziliśmy ich i przyznajemy to, bierzemy odpowiedzialność za to zaniedbanie.

    Tragedia w sylwestrową noc. Właściciel baru z Crans-Montana zatrzymany

    Według Nicole Bonvin Clivaz śledztwo w sprawie pożaru potrwa długo, ponieważ trzeba dotrzeć do całej dokumentacji dotyczącej lokalu.

    Włoska agencja Ansa podała także za szwajcarską telewizją, że aresztowany w piątek współwłaściciel lokalu, Francuz Jacques Moretti, przyznał w trakcie przesłuchania, że wyjście awaryjne było zablokowane oraz do tego, że to on zainstalował na suficie dźwiękoszczelną piankę, która się zapaliła od sztucznych ogni przyczepionych do butelek z szampanem.

    Moretti dodał również, że kiedy odblokował po wybuchu pożaru drzwi awaryjne od zewnątrz, właśnie przy nich znalazł ciała osób, które próbowały bezskutecznie wydostać się tamtędy z pułapki.

      On i jego żona Jessica są oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci i uszczerbku na zdrowiu oraz niemyślne wywołanie pożaru.

      Według mediów nie jest wykluczone, że w najbliższych dniach postawiony im zostanie zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym. To sytuacja, w której sprawca przewiduje możliwość, że jego postępowanie doprowadzi do śmierci człowieka i godzi się na to, choć nie jest to jego celem, ale mimo to kontynuuje działanie akceptując ten skutek.

      Tragedia w Szwajcarii. Zarzuty wobec śledczych i usuwanie dowodów

      "Prawnicy reprezentujący rodziny ofiar i osób rannych zarzucają organom ścigania zbyt wolne działania w zabezpieczaniu kluczowych dowodów" - podaje "The Guardian".

      Romain Jordan i Ronald Asmar z genewskiej kancelarii Merkt twierdzą, że w trakcie gaszenia pożaru właściciele baru mieli dezaktywować swoje konta na Instagramie i Facebooku.

      - Usunięto zdjęcia i nagrania, które mogłyby mieć znaczenie dla śledztwa - podkreślili prawnicy. Według Jordana taka postawa powinna natychmiast zaalarmować prokuraturę. Dodał też, że władze początkowo próbowały uniemożliwić prawnikom rodzin udział w przesłuchaniu właścicieli lokalu.

      Zdaniem prawników tragedia dotknęła całe społeczeństwo, zwłaszcza mieszkańców francuskojęzycznej części kraju. - Najpierw giną młodzi ludzie albo zostają trwale okaleczeni. Potem uświadamiasz sobie, że mogło do tego dojść przez ludzkie błędy i pobłażliwość władz - mówił prawnik.

        - Cały świat na nas patrzy. Skoro mogło się to wydarzyć w jednym z najbogatszych krajów świata, to gdzie nie mogłoby się wydarzyć? - dodał, podkreślając konieczność wyciągnięcia wniosków, by podobna tragedia nigdy się nie powtórzyła.

        Szwajcaria. Tragedia w noc sylwestrową. Polacy wśród rannych

        Większość z 40 ofiar śmiertelnych to nastolatkowie. Najstarsza ofiara miała 39 lat. W pożarze rannych zostało 116 osób. W gronie poszkodowanych znajdują się dwie osoby z polskim obywatelstwem.

        We wtorek rano władze miejskie Crans-Montana przyznały, że od 2019 roku w obiekcie Le Constellation nie przeprowadzono żadnych kontroli bezpieczeństwa pożarowego.

        Po zakończeniu śledztwa prokuratura kantonu Wallis zdecyduje, czy wnieść akt oskarżenia przeciwko parze, czy umorzyć sprawę.

        Źródło: "The Guardian", AFP

