Dostawy broni dla Tajwanu pod znakiem zapytania. Padła deklaracja

Dorota Hilger

Dorota Hilger

USA nie wstrzymały sprzedaży broni Tajwanowi - przekazał sekretarz stanu Marco Rubio. Zdaniem polityka warta 14 miliardów dolarów transakcja jest jednak dalej rozpatrywana. Kilka tygodni temu, po spotkaniu z prezydentem Chiny Xi Jinpingiem, Donald Trump powiedział wprost, że mocno rozważa sprzedaż uzbrojenia sojusznikowi.

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Sekretarz stanu USA Marco Rubio na tle mapy Tajwanu i wystrzału amerykańskiego pocisku.
Deklaracja Marco Rubio ws. dostaw amerykańskiej broni do TajwanuMaptiler / U.S. Navy / Handout / Tom Williams / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Marco Rubio poinformował, że USA nie wstrzymały sprzedaży broni Tajwanowi, choć sprawa nadal jest rozpatrywana i dotyczy transakcji o wartości 14 miliardów dolarów.
  • Padły sprzeczne doniesienia dotyczące dostaw uzbrojenia dla Tajwanu – część amerykańskich urzędników i władze Tajwanu zaprzeczyły, jakoby nastąpiło ich wstrzymanie.
  • Zgodnie z Ustawą o stosunkach z Tajwanem z 1979 roku, Stany Zjednoczone mają obowiązek dostarczania Tajwanowi środków do obrony.
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Sekretarz stanu Marco Rubio został zapytany o kwestię sprzedaży amerykańskiej broni Tajwanowi podczas środowego przesłuchania przed Komisją Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów.

Jak zadeklarował, Stany Zjednoczone nie zdecydowały o wstrzymaniu dostaw na azjatycką wyspę, ale kwestia ta ciągle pozostaje przedmiotem rozważań. Według szacunków agencji Reutera transakcja jest warta 14 miliardów dolarów. 

USA - Tajwan. Marco Rubio: Nie wstrzymaliśmy dostaw broni

Prezydent USA Donald Trump w połowie maja, bezpośrednio po zakończeniu wizyty w Chinach, oznajmił, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie zatwierdzenia pakietu dla Tajpej. 

Przywódca USA zdawał się sugerować, że przed podjęciem decyzji będzie rozmawiał z władzami sojuszniczego kraju. Te z kolei w odpowiedzi podkreślały znaczenie sojuszu tajwańsko-amerykańskiego w kontekście regionalnego bezpieczeństwa.

- Sprzedaż amerykańskiej broni Tajwanowi jest podstawą regionalnego pokoju i stabilności oraz ma umocowanie w prawie USA - tłumaczył wiceminister spraw zagranicznych Tajwanu Chen Ming-chi.

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Pod koniec maja pełniący obowiązki sekretarza Marynarki Wojennej USA Hung Cao stwierdził, że wstrzymano sprzedaż broni Tajwanowi w związku z potencjalnymi niedoborami w trwającej wojnie z Iranem

Napięta sytuacja na linii Waszyngton - Tajpej. Sprzeczne doniesienia

Na temat dostaw uzbrojenia z USA do Tajwanu pojawiły się inne głosy. - Przetwarzanie takich transakcji trwa latami i nie ma to nic wspólnego z operacją "Epicka Furia". Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych mają więcej niż wystarczającą ilość amunicji i zapasów - dementował wówczas jeden z amerykańskich urzędników.

Doniesieniom zaprzeczył także rząd Tajwanu, który zapewnił, że nie otrzymał żadnej informacji na temat wstrzymania dostaw.

Stany Zjednoczone są zobowiązane, na mocy Ustawy o stosunkach z Tajwanem z 1979 r., do zapewnienia wyspie środków do obrony. Roszczenia do terytorium od wielu lat zgłaszają Chiny, które nie wykluczają próby siłowego przejęcia nad nim kontroli.

Źródło: Reuters

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