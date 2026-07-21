"Dość tego, wystarczy". Niemcy wprowadzają restrykcyjny zakaz

Adam Gaafar

Adam Gaafar

Niemcy wprowadzą całkowity zakaz spożywana alkoholu na dworcach - informuje dziennik "Bild". Powodem takiej decyzji są liczne awantury i akty wandalizmu na stacjach i w pociągach. Często inicjują je nietrzeźwi pasażerowie.

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Dwóch niemieckich policjantów patroluje wnętrze dworca kolejowego wśród podróżnych z bagażami
Niemcy wprowadzają restrykcje na dworcach (zdj. ilustracyjne)Andreas Arnold / DPA© 2026 Associated Press

W skrócie

  • W Niemczech zostanie wprowadzony całkowity zakaz spożywania alkoholu na dworcach z powodu licznych incydentów z udziałem nietrzeźwych pasażerów.
  • Koleje Deutsche Bahn rozszerzają zakaz na wszystkie 5,4 tys. dworców w kraju, a nowe przepisy mają zacząć obowiązywać do 15 października.
  • Statystyki wskazują, że około jedna trzecia aktów przemocy na niemieckich dworcach jest popełniana pod wpływem alkoholu.
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Niemieckie media podają, że koleje Deutsche Bahn (DB) rozszerzają zakaz spożywania alkoholu na wszystkie dworce w kraju. Oznacza to, że restrykcje dotkną łącznie 5,4 tys. obiektów. Nowy zakaz ma zostać wprowadzony do 15 października.

- Dość tego, naprawdę, wystarczy. Teraz będziemy działać jeszcze bardziej stanowczo. Chcemy zapewnić większy porządek i bezpieczeństwa na naszych dworcach i w pociągach - powiedziała prezes DB Evelyn Palla, cytowana przez "Bild".

- Dla mnie liczy się tylko jedno: ochrona naszych pracowników i pasażerów - dodała.

Niemcy wprowadzają restrykcje na dworcach. W tle incydent z pracownikiem kolei

Ze statystyk niemieckiej policji wynika, że około jedna trzecia wszystkich aktów przemocy na dworcach jest popełniania pod wpływem alkoholu.

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Adam Gaafar
Adam Gaafar

"Bild" przypomina w tym kontekście o incydencie z ostatniego piątku z pociągu relacji Offenburg-Karlsruhe.

Podczas kontroli biletów w pociągu regionalnym eskalował konflikt z nietrzeźwym pasażerem. W rejonie przystanku Ettlingen-Bruchhausen pracownik ochrony DB został zaatakowany, po czym wypadł z pociągu w czasie jazdy i został ciężko ranny.

- Zakazujemy picia alkoholu na naszych stacjach. Zbyt często musieliśmy odkrywać, że tam, gdzie przepływa za dużo alkoholu, przemoc też rośnie. Ostatni brutalny i bezsensowny atak w zeszły piątek nam to wyraźnie pokazał - skomentowała Palla.

W nadchodzących tygodniach lokalne zasady zostaną wprowadzone w ścisłej koordynacji z odpowiednimi gminami, władzami i urzędami.

Regulacja ta obowiązywała dotąd na ok. 30 głównych stacjach kolejowych, takich jak Kolonia, Monachium i Hamburg.

Źródło: "Bild"

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