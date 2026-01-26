"Dość rozkazów z Waszyngtonu". Bunt, stawiają się Trumpowi
Dość już rozkazów z Waszyngtonu kierowanych do polityków w Wenezueli - powiedziała pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez. Podczas spotkania z grupą pracowników naftowych dodała też, że jej kraj "zapłacił bardzo wysoką cenę za konieczność konfrontacji z konsekwencjami faszyzmu i ekstremizmu". Rodriguez była wcześniej zastępczynią pojmanego przez USA przywódcy Nicolasa Maduro.
W skrócie
- Delcy Rodriguez oświadczyła, że Wenezuela musi zacząć podejmować decyzje niezależne od USA.
- Po pojmaniu Nicolasa Maduro, jego dotychczasowa zastępczyni Rodriguez objęła władzę w Wenezueli.
- Donald Trump deklarował wcześniej dobrą współpracę USA i Wenezueli w odbudowie przemysłu naftowego.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Spotkanie Delcy Rodriguez z grupą pracowników naftowych w mieście Puerto La Cruz było transmitowane przez państwowy kanał Venezolana de Television. Według relacji portalu CNN pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli stwierdziła, że nadszedł czas na suwerenne i niezależne od władz USA decyzje podejmowane w Wenezueli.
Wenezuela. Delcy Rodriguez ostrzega USA. "Dość rozkazów"
- Dość już rozkazów z Waszyngtonu kierowanych do polityków w Wenezueli - mówiła Rodriguez. Dodała też, że to wenezuelscy politycy powinni rozwiązywać wewnętrzne spory i prowadzić politykę zagraniczną, gdyż jej kraj "zapłacił bardzo wysoką cenę za konieczność konfrontacji z konsekwencjami faszyzmu i ekstremizmu".
CNN zauważa, że polityk, która przejęła władzę po pojmaniu przez USA dotychczasowego przywódcy Nicolasa Maduro "balansuje na granicy ryzyka", szukając poparcia wśród zwolenników Maduro jak i zabiegając o przychylność Stanów Zjednoczonych.
Niedzielna wypowiedź Rodriguez była pierwszą, którą można uznać za konfrontacyjną w stosunkach z USA. Objęcie przez nią rządów w państwie - nawet jeśli tymczasowe - nastąpiło na mocy decyzji Donalda Trumpa, który nie poparł objęcia władzy przez opozycję, której reprezentantką jest laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Maria Corina Machado.
USA-Wenezuela. Trump miał odwołać kolejne ataki
- Doskonale wie (Rodriguez), że nie jest w stanie przetrwać bez zgody Amerykanów. Już reformuje siły zbrojne, zwalnia ludzi i mianuje nowych urzędników - przekazała wcześniej agencja Reutera, cytując swoje anonimowe źródło z kręgów rządowych w Wenezueli.
Po pojmaniu Maduro, do którego doszło 3 stycznia, Donald Trump pochwalił "dążenia do pokoju" wenezuelskich władz, uwalniających więźniów politycznych.
"USA i Wenezuela dobrze współpracują, zwłaszcza w zakresie odbudowy infrastruktury naftowej i gazowej w znacznie większej, lepszej i nowocześniejszej formie" - napisał amerykański prezydent na platformie Truth Social.
Prezydent USA dodał, że w związku z dobrą współpracą "odwołał wcześniej przewidywaną falę ataków, która wydaje się niepotrzebna".
Pojmanie Nicolasa Maduro. Delcy Rodriguez przejęła władzę
Podczas ataku USA na Wenezuelę został pojmany Nicolas Maduro i jego żona, którym amerykański sąd postawił następnie zarzuty m.in. udziału w "zmowie narkoterrorystycznej".
Tymczasowe władze wenezuelskie zgodziły się współpracować ze Stanami Zjednoczonymi. Dotychczasowa wiceprezydent Delcy Rodriguez objęła funkcję głowy państwa i została zaprzysiężona przed Zgromadzeniem Narodowym.
Donald Trump zapowiedział, że amerykańskie firmy przeznaczą "potężne środki", by odbudować sektor przemysłu ropy w Wenezueli. Zyski mają trafić do obu krajów.
Źródła: CNN, Reuters