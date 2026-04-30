W skrócie Donald Trump w prywatnych rozmowach porównuje się do Aleksandra Wielkiego, Juliusza Cezara i Napoleona Bonaparte.

Magazyn "The Atlantic" opisuje działania Trumpa jako "prezydenturę YOLO" i wskazuje na ich polityczne koszty.

Doradcy prezydenta twierdzą, że Trump nie przejmuje się krytyką ani bezpośrednimi skutkami swoich decyzji, ponieważ jest przekonany, że historia pozytywnie go osądzi.

Donald Trump mówi ostatnio o sobie w kategoriach "najpotężniejszej osoby, jaka kiedykolwiek żyła" - powiedział "The Atlantic" wysoki rangą urzędnik administracji oraz wieloletni powiernik prezydenta. Amerykański prezydent chce być zapamiętany jako ktoś, kto dokonał rzeczy niemożliwych dla innych przywódców "dzięki samej sile woli" - dodał.

Przykładem dla Trumpa ma być triada Aleksander-Cezar-Napoleon, wywodząca się

z filozofii Georga Wilhelma Friedricha Hegla. Określał on ich mianem jednostek powszechnodziejowych - postaci historycznych, które choć potępiane za łamanie norm,

w istocie zmieniały bieg dziejów.

Cytowani urzędnicy Białego Domu przyznali z rozbawieniem, że Trump nie czytał Hegla, lecz zapoznał się z tą koncepcją prawdopodobnie dzięki krótkiemu fragmentowi tekstu, który ktoś mu wręczył, bądź usłyszał o niej podczas przemówienia w swoim klubie golfowym, gdzie mówca zestawił go z Aleksandrem Wielkim i Czyngis-chanem.

USA. Doradcy Trumpa wprost, mówią o głównej sile napędowej prezydenta

Według magazynu "The Atlantic" skłonność do postrzegania siebie przez pryzmat historycznej wielkości stała się główną siłą napędową działań Trumpa w trakcie drugiej kadencji. Nie musząc już zabiegać o reelekcję, prezydent czuje się w pełni zwolniony z bieżących kalkulacji politycznych.

- Jest odciążony od trosk politycznych i może robić to, co naprawdę słuszne, a nie to, co leży w jego interesie politycznym. Stąd decyzja o uderzeniu na Iran - powiedział dziennikarzom urzędnik administracji.

Artykuł kreśli obraz działań Trumpa jako "prezydentury YOLO" (od internetowego akronimu You Only Live Once - "żyje się tylko raz"). W tym modelu rządzenia mieszczą się takie kroki jak bombardowania w siedmiu krajach, obalenie dwóch przywódców w zaledwie dwa miesiące, groźba aneksji Grenlandii czy systematyczne podważanie fundamentów sojuszu NATO.

Ambitne plany Trumpa. Druga kadencja pod znakiem monumentalnych projektów

Na arenie krajowej tendencje Trumpa przejawiają się w serii monumentalnych projektów budowlanych w Waszyngtonie: sali balowej przy Białym Domu za 400 mln dolarów

z kolumnami korynckimi, planowany 76-metrowy łuk triumfalny, a także przemianowanie Kennedy Center na Trump-Kennedy Center.

Trump osobiście przyozdabia Gabinet Owalny - pozłacane drzwi i sufit, złote urny, portrety prezydentów. Trump przykleił nawet na drzwiach wejściowych zaprojektowaną przez siebie monetę okolicznościową (challenge coin), a następnie zaczął w podobny sposób dekorować wejścia do gabinetów swoich współpracowników.

Drugi z powierników prezydenta podsumował jego nastawienie dosadnie: "Jest wyraźnie w nastroju 'mam wszystko w d...'".

Magazyn podkreśla polityczne koszty tej postawy. Notowania Trumpa szorują po dnie,

a republikanie z niepokojem patrzą na nadchodzące wybory do Kongresu w obliczu drożejącej benzyny, wyższego oprocentowania kredytów i obaw inflacyjnych napędzanych wojną z Iranem. Według źródeł pisma prezydent jednak zupełnie się tym nie przejmuje, wierząc, że historia z czasem przyzna mu rację.

