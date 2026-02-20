W skrócie Doradca Kremla Siergiej Karaganow zaproponował ataki na kluczowe cele w krajach europejskich wspierających Ukrainę. Nie wykluczył przy tym możliwości użycia broni jądrowej.

Karaganow zasugerował rozważenie odebrania Francji i Wielkiej Brytanii prawa do posiadania broni jądrowej.

W manifeście podkreślono, że wsparcie Zachodu dla Ukrainy i odrzucenie rosyjskich propozycji pokojowych zmuszają Rosję do zdecydowanych działań.

Wieloletni doradca Kremla oraz honorowy przewodniczący rosyjskiej Rady ds. Polityki Zagranicznej i Obronnej Siergiej Karaganow stwierdził w manifeście skierowanym do "elit zachodnich", że Rosja musi "uderzyć w elitarne ośrodki w sercu Europy" - informuje niemiecki "Der Spiegel".

Karaganow podkreślił, że to ze względu na fakt, iż Zachód nadal wspiera Ukrainę i "ignoruje wszelkie propozycje pokojowe ze strony Rosji". Jego zdaniem, zachowanie Europy to rodzaj "zemsty za porażkę w II wojnie światowej".

Doradca Kremla straszy Zachód. Wspomniał o broni jądrowej

Doradca Kremla ocenił, że Europa wykorzysta "resztki ukraińskiej armii i najemników" do wznowienia otwartej agresji. Z tego powodu - w jego ocenie - jedynym skutecznym "kluczem do sukcesu" jest odstraszenie. Karaganow wskazał przy tym konkretny scenariusz działań, które można by wdrożyć.

Zaproponowane przez Karaganowa rozwiązanie przewiduje precyzyjne ataki bronią konwencjonalną na kluczowe cele w krajach europejskich, które wspierają Ukrainę w wojnie z Rosją. Mowa o uderzeniach w centra dowodzenia, infrastrukturę krytyczną, bazy wojskowe oraz miejsca, które gromadzą elity rządzące.

W przypadku niepowodzenia akcji, przewodniczący rosyjskiej Rady ds. Polityki Zagranicznej i Obronnej zaproponował "ograniczone użycie broni jądrowej". Jak podkreślił, w tym kontekście kluczowe może okazać się ponowne rozważenie doktryny militarnej i odrzucenie przekonana, iż w wojnie nuklearnej nie ma zwycięzców.

Siergiej Karaganow ocenił bowiem, że właśnie to przekonanie rozbroiło Moskwę i sprowokowało NATO do eskalacji.

Karaganow chce rozbroić Francję i Wielką Brytanię

Doradca Kremla odniósł się także do kwestii zdolności militarnych poszczególnych państw Zachodu. Według niego należy rozwiązać kwestię statusu nuklearnego m.in. Paryża czy Londynu.

"Trzeba rozważyć, czy Francja i Wielka Brytania powinny zostać pozbawione dostępu do broni jądrowej. Po rozpoczęciu wojny z Rosją utraciły moralne i polityczne prawo do jej posiadania" - napisał.

"Der Spiegel" zauważa, że propozycje Karaganowa "zmierzają zatem nie tylko do politycznego, ale przede wszystkim militarnego osłabienia Europy". Tym bardziej, że w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa doradca Kremla zalecił ostrożność.

"Przestrzega przed wiarą w pokojowe inicjatywy Trumpa. Uważa, że Waszyngton jest zainteresowany przedłużającym się konfliktem na niskim szczeblu w Europie, aby osłabić Rosję i zniechęcić ją do współpracy z Chinami" - pisze niemiecki tygodnik.

Wojna w Ukrainie. Karaganow apelował o użycie siły przed wybuchem konfliktu na pełną skalę

Gazeta przypomina, że w wywiadzie z 2016 roku Siergiej Karaganow domagał się użycia siły militarnej przeciwko Ukrainie. Ostatecznie doszło do tego sześć lat później.

- Istnieje coś takiego jak narzędzie taktycznego zaskoczenia. (...) Powinni wiedzieć, że jesteśmy mądrzejsi, silniejsi i bardziej zdeterminowani niż Europejczycy. I doskonałymi wojownikami - mówił w ówczesnej rozmowie z "Der Spiegel".

Dodajmy, że w opisywanym manifeście politycznym Karaganow zaznaczył, że "specjalna operacja wojskowa" w Ukrainie - pomimo wysokich kosztów - "przyniosła oczywiście istotne korzyści wewnętrzne: poziom patriotyzmu znacznie wzrósł".

Źródło: "Der Spiegel"

