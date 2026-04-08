W skrócie Jasveen Sangha została skazana na 15 lat więzienia za sprzedaż Matthew Perry'emu śmiertelnej dawki ketaminy.

Perry zmarł w październiku 2023 roku na skutek przedawkowania ketaminy, którą stosował wcześniej legalnie w leczeniu depresji.

W związku ze sprawą śmierci Perry'ego oskarżono pięć osób, w tym dwóch lekarzy, asystenta, znajomego aktora i Sanghę.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

42-latka została skazana za sprzedanie aktorowi Matthew Perry'emu śmiertelnej dawki ketaminy, którą zażył w swoim domu w Los Angeles w październiku 2023 roku.

Sangha, który posiada podwójne amerykańskie i brytyjskie obywatelstwo, przebywa w areszcie federalnym od sierpnia 2024 roku.

Sąd w Kalifornii przychylił się do wniosku prokuratorów o 15-letni wyrok dla kobiety, powołując się na "daleko idący zakres nielegalnych działań oskarżonej", które ostatecznie doprowadziły do śmierci gwiazdora serialu "Przyjaciele".

"Królowa Ketaminy" skazana. Sprzedała śmiertelną dawkę leku aktorowi "Przyjaciół"

Kanadyjski aktor, najbardziej znany z roli Chandlera w popularnym sitcomie "Przyjaciele", od lat zmagał się z uzależnieniem od narkotyków, choć w ostatnich latach życia głośno mówił o swoim wyjściu z choroby. Wówczas artysta legalnie przyjmował ketaminę w celu leczenia stanów depresyjnych.

Gdy lekarz Perry'ego odmówił przepisania mu leku w wyższych dawkach, aktor zaczął szukać go w innych źródłach.

Zobacz również: Aleksandra Wieczorek

Zarzuty w sprawie śmierci Perry'ego usłyszało łącznie pięć osób: lekarze Salvador Plasencia i Mark Chavez, asystent aktora Kenneth Iwamasa, który podał mu śmiertelną dawkę ketaminy, znajomy Perry'ego Erik Fleming, który pozyskiwał dla niego środki psychotropowe, oraz Jasveen Sangha.

Zdaniem sędziego lekarze i znajomi aktora przyczynili się do jego śmierci poprzez "podtrzymywanie jego uzależnienia" od substancji odurzających.

Prowadziła biznes narkotykowy. Jasveen Sangha usłyszała wyrok

Jasveen Sangha przyznała, że od 2019 roku zajmowała się handlem zabronionymi substancjami, w tym ketaminą i metamfetaminą, co miało doprowadzić do śmierci 33-letniego Cody'ego McLaury'ego i 54-letniego Matthew Perry'ego. Kobieta kontynuowała swoje działania również po tym, jak dowiedziała się o ich śmierci.

Kiedy śledczy przeszukali dom Sanghi w North Hollywood, odnaleźli metamfetaminę, ketaminę, ecstasy, kokainę i podrobione tabletki Xanaxu, a także maszynę do liczenia pieniędzy, wagę oraz urządzenia do wykrywania sygnałów bezprzewodowych i ukrytych kamer.

Zobacz również: Aleksandra Czurczak

"Działania oskarżonej świadczą o zimnej bezduszności i lekceważeniu życia. Przedkładała zysk nad ludzi, a jej działania spowodowały ogromny ból rodzinom ofiar i ich bliskim" - stwierdziła prokuratura w dokumentach sądowych.

W wywiadzie dla "The Sun", udzielonym z więzienia, Sangha powiedziała, że "nie ma żadnych usprawiedliwień dla tego, co zrobiła".

"Bardzo przepraszam za ból, jaki sprawiłam, zwłaszcza rodzinie Matthew" - mówiła w wywiadzie.

Śmierć Matthew Perry'ego

Członkowie rodziny Perry'ego poprosili o wymierzenie Sangha maksymalnego wymiaru kary, pisząc, że cierpienie, jakie spowodowała, jest "nieodwracalne".

Matthew Perry był kanadyjskim aktorem, najbardziej znanym z głównej roli w amerykańskim sitcomie "Przyjaciele". Perry zmarł 28 października 2023 roku w wieku 54 lat.

Bezpośrednią przyczyną jego śmierci było przedawkowanie, stosowanego w chirurgii ketaminowego środka znieczulającego. Jego śmierć zszokowała wiele pokoleń fanów serialu, a także zapoczątkowała śledztwo, które ujawniło skalę procederu, jakiego był ofiarą.

Źródło: "The Guardian", AFP

Bogucki w "Gościu Wydarzeń" o ślubowaniu kandydatów do TK: To będą antysędziowie Polsat News