W skrócie Asystent Matthew Perry'ego, Kenneth Iwamasa, został skazany na 41 miesięcy więzienia za udział w spisku i dostarczenie aktorowi śmiertelnej dawki ketaminy.

Iwamasa przyznał się do wielokrotnego wstrzykiwania Perry'emu narkotyków oraz współudziału w organizowaniu dostaw środków odurzających.

Oprócz Iwamasy wyroki usłyszeli także Erik Fleming i Jasveen Sangha, oskarżeni w tej samej sprawie dotyczącej śmierci aktora.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

60-letni Kenneth Iwamasa, przyznał się do wielokrotnego wstrzykiwania kanadyjskiemu aktorowi środków odurzających, w tym do podania mu ostatniej dawki ketaminy w dniu jego śmierci.

W toku śledztwa odkryto, że artysta padł ofiarą spisku, w którym brał udział między innymi jego asystent. Jak twierdzą amerykańscy urzędnicy, grupa oskarżonych dostarczała Perry'emu ketaminę i wykorzystywała jego uzależnienie dla zysku, co ostatecznie doprowadziło do jego śmierci w wyniku przedawkowania.

Wyrok ws. śmierci Matthew Perry'ego. Jego asystent trafi za kratki

Rodzina Perry'ego obwinia Iwamasę o to, że podtrzymywał aktora w chorobie zamiast pomagać mu wyjść z uzależnienia. W sierpniu 2024 roku mężczyzna, podobnie jak czworo pozostałych oskarżonych, przyznał się do udziału w spisku.

W środę Kenneth Iwamasa usłyszał wyrok 41 miesięcy więzienia. Otrzymał on również dwuletni dozór kuratorski i karę grzywny w wysokości 10 tysięcy dolarów.

Jak twierdzą prokuratorzy, w ciągu kilku tygodni poprzedzających śmierć Perry'ego jego asystent wydał dziesiątki tysięcy dolarów na kupno dodatkowych fiolek ketaminy.

W uzasadnieniu wyroku sędzia Sherilyn Peace Garnett, zwróciła uwagę na wiedzę Iwamasy o zmaganiach Perry'ego z uzależnieniem, a także na ukrywanie kluczowych dowodów po jego śmierci.

Śmierć gwiazdora "Przyjaciół". Sąd wydał wyrok, rodzina napisała przemowy

Obecne na sali sądowej matka i siostry gwiazdy "Przyjaciół" przeczytały listy, w których wyraziły ubolewanie nad postawą wieloletniego przyjaciela rodziny, jakim był Iwamasa.

"Zaufaliśmy człowiekowi bez sumienia, a mój syn zapłacił tego cenę" - mówiła matka aktora, Suzanne Morrison. - "Zamiast chronić Matthew, pomagał i podżegał do nielegalnego zażywania narkotyków, organizując jedno źródło zaopatrzenia za drugim" - dodała.

Prawnicy Iwamasy domagali się kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności i sześciu miesięcy aresztu domowego, argumentując, że nie był on w stanie odmówić Perry'emu zażywania środkó odurzających jako jego asystent.

"Ketaminowa Królowa" usłyszała wyrok. Koniec batalii sądowej ws. śmierci Perry'ego

Kenneth Iwamasa jako pierwszy z pięciorga oskarżonych zawarł ugodę z prokuraturą. Oprócz niego wyrok usłyszał między innymi Erik Fleming - były doradca ds. uzależnień, który dostarczył aktorowi Matthew Perry'emu ketaminę. Mężczyzna spędzi w więzieniu dwa lata.

Karę 15 lat pozbawienia wolności otrzymała z kolei Jasveen Sangha. 42-letnia obywatelka Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, znana również jako "Ketaminowa Królowa", przyznała się do pięciu zarzutów związanych ze śmiercią gwiazdora.

Matthew Perry, kanadyjski aktor, któremu popularność przyniosła rola Chandlera Binga w popularnym amerykańskim sitcomie "Przyjaciele", zmarł 28 października 2023 roku w swoim domu w Los Angeles. Choć artysta przekonywał, że wyszedł z uzależnienia, przyczyną jego śmierci było przedawkowanie ketaminy.

Źródło: BBC, New York Times





"Minister Żurek zrobi wszystko". Jabłoński o potencjalnych procesach Romanowskiego i Ziobry Polsat News Polsat News