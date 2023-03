Tajwan oferuje pieniądze w zamian za przyjazd

Władze Tajwanu dopiero w październiku 2022 roku podjęły decyzję o zniesieniu ograniczeń wjazdowych związanych z pandemią COVID-19. Wyspę w zeszłym roku odwiedziło niespełna 900 tysięcy turystów. W porównaniu z rekordowym 2019 rokiem, gdy Tajwan gościł prawie 11,9 miliona przyjezdnych, jest to zatrważająco mała liczba, co nie pozostało bez wpływu na gospodarkę kraju.

W celu ponownego przyciągnięcia turystów władze Tajwanu postanowiły wprowadzić zachętę dla każdego, kto chce odwiedzić wyspę. Stąd właśnie pomysł dopłat dla turystów, którzy wybiorą urlop na tej wyspie. Premier Tajwanu, Chen Chien-Jen, szacuje, że rozwiązanie pozwoli zwiększyć liczbę turystów do sześciu milionów w 2023 roku, a docelowo osiągnąć poziom 10 milionów odwiedzających w 2025.

Kto może liczyć na turystyczne kieszonkowe od Tajwanu?

Oferta tajwańskiego rządu skierowana jest do osób indywidualnych oraz grup wycieczkowych. W pierwszym przypadku każdy turysta może liczyć na 5000 dolarów tajwańskich. Zgodnie z kursem z 2 marca 2023 roku to około 163 dolary amerykańskie, czyli niecałe 720 złotych. Grupy wycieczkowe składające się z powyżej 14 osób otrzymają w przeliczeniu około 658 dolarów amerykańskich, a mniejsze (od 8 do 14 turystów) - około 327 dolarów amerykańskich.

Zgodnie z zapewnieniami władz w Tajpej dodatek będzie wypłacany w formie elektronicznej karty przedpłaconej. Taką kartę turyści otrzymają dopiero po fizycznym dotarciu na wyspę. Dyrektor generalny Biura Turystyki Chang Shi-chung tłumaczy, że środki można spożytkować na wyżywienie, zakwaterowanie lub inne koszty pobytu.

W sumie karty biletowe otrzyma 500 tysięcy turystów oraz około 90 tysięcy grup wycieczkowych. Tajwan zabezpieczył na ten cel niecałe 180 mln dolarów amerykańskich z nadwyżek podatkowych.

Gdzie leży Tajwan?

Tajwan to wyspa w Azji Wschodniej leżąca na styku Morza Południowochińskiego, Morza Wschodniochińskiego oraz Oceanu Spokojnego. Oficjalna nazwa kraju to Republika Chińska, jednak ze względu na zastrzeżenia Chin najczęściej stosuje się nazwę Chińskie Tajpej lub Tajwan. Jest to państwo nieuznawane przez większość społeczności międzynarodowej. Stolicą zamieszkanego przez ponad 23,5 miliona osób kraju jest Tajpej. Wyspę obsługują cztery lotniska, z czego największe to port lotniczy Tajpej-Taiwan Taoyuan oddalony 25 km na zachód od stolicy.

