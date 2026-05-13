Donoszą o odwołaniu wysłania żołnierzy USA do Polski. Szef MON dementuje

W skrócie Amerykańskie media poinformowały o rzekomym odwołaniu wysłania ponad 4 tys. żołnierzy USA do Polski.

Według serwisów Army Times i Stars and Stripes, plany wysłania żołnierzy do Europy zostały wstrzymane, mimo że większość sprzętu już tam dotarła.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że ta sprawa nie dotyczy Polski i jest związana z wcześniej zapowiedzianymi zmianami obecności sił USA w Europie.

Reakcja Władysława Kosiniaka-Kamysza to odpowiedź na doniesienia amerykańskich serwisów Stars and Stripes i Army Times. Oba podały w środę informacje o rzekomym odwołaniu przez armię USA wysłania do Polski 2. Brygady Bojowej Pancernej i 1. Dywizji Kawalerii oraz wojskowego sprzętu.

Oddziały mają zająć pozycje na wschodniej flance NATO w ramach dziewięciomiesięcznej misji w ramach rotacji US Army. Mowa o ok. 4 tys. żołnierzy.

Media nieoficjalnie: USA odwołują wysyłkę żołnierzy do Polski

Army Times powoływało się na słowa rzekomego przedstawiciela armii. Wskazywało też, że amerykańscy wojskowi pisali do swoich bliskich sms-y z informacjami o zmianie planów.

Stars and Stripes z kolei wskazał, że pomimo wysłania do Europy większości sprzętu, który ma zostać wykorzystany w ramach misji, "plan został wstrzymany". Jednocześnie przytoczył też słowa rzecznika Pentagonu Javana Rasnake'a, który stwierdzić miał, że "nie ma nic do ogłoszenia w tej sprawie w tej chwili".

"Zmiany nastąpiły w momencie, gdy wojsko niedawno ogłosiło plany wycofania około 5 tys. żołnierzy z Niemiec" - wskazuje amerykański serwis.

MON dementuje informacje amerykańskich mediów: Nie dotyczy Polski

"Ta sprawa nie dotyczy Polski" - napisał w serwisie X Władysław Kosiniak-Kamysz, załączając w swoim wpisie link do publikacji Army Times.

Jak dodał, chodzi o "zapowiadaną wcześniej zmianę obecności części sił zbrojnych USA w Europie". "Szybko rozwijające się zdolności Sił Zbrojnych RP i obecność sił USA w Polsce wzmacniają wschodnią flankę NATO" - napisał szef MON.

Post Kosniaka-Kamysza udostępnił wiceminister obrony narodowej, Cezary Tomczyk. "Ta sprawa nie dotyczy Polski" - potwierdził.

"To nieprawda. Ten komunikat dotyczy Niemiec. Nie dotyczy Polski. Polska sukcesywnie zabiega o zwiększenie obecności wojsk amerykańskich" - wskazał.

Osobny wpis opublikował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. "Bardzo ważne! Odwołanie rotacji US Army nie dotyczy Polski" - czytamy.

