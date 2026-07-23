W skrócie Według projektu "Chcę żyć" oraz służb Bośni i Hercegowiny, 33-letni mężczyzna walczył w rosyjskich siłach zbrojnych przeciwko Ukrainie.

Mężczyzna jest podejrzany o naruszenie bezpieczeństwa państwa, nielegalną produkcję i handel środkami odurzającymi oraz nielegalną produkcję i handel bronią lub materiałami wybuchowymi.

Podczas przeszukania domu zatrzymanego znaleziono broń, amunicję, prawdopodobnie nielegalne rośliny oraz przygotowaną dla nich uprawę.

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Ukraiński projekt "Chcę żyć" podaje, że zatrzymany 33-letni Danijel G., zidentyfikowany przez Radio Wolna Europa, posiada stopień młodszego sierżanta w rosyjskich siłach zbrojnych i znajduje się w grupie około dwudziestu osób z Bośni i Hercegowiny, które walczyły lub walczą w szeregach armii rosyjskiej w wojnie przeciwko Ukrainie.

Bośnia i Hercegowina. 33-latek zatrzymany, walczył dla Rosji

Według resortu spraw wewnętrznych Republiki Serbskiej (większościowo serbskiej części autonomicznej BiH) mężczyzna jest podejrzany o naruszenie bezpieczeństwa państwa, nielegalną produkcję i handel środkami odurzającymi oraz nielegalną produkcję i handel bronią lub materiałami wybuchowymi.

Bałkańska redakcja RWE podała nieoficjalnie, że zgłoszenie przeciwko mężczyźnie złożył jego wuj, twierdząc, że zatrzymany mu groził.

Podczas przeszukania domu Danijela G. znaleziono karabin automatyczny, pistolet, 182 sztuki amunicji, 177 krzewów , najprawdopodobniej konopiami indyjskich, a także teren przygotowany pod dalszą uprawę tej rośliny - podało MSW Republiki Serbskiej.

Wraz z nim aresztowano trzech obywateli Serbii podejrzanych o nielegalną produkcję i handel środkami odurzającymi. Danijel G., jak podało RWE, często przebywał w Serbii, skąd najprawdopodobniej podróżował do Rosji oraz na tereny objęte wojną na Ukrainie.





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