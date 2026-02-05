Po przybyciu do Kijowa Donald Tusk spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wizytę szefa polskiego rządu w Kijowie rozpoczęło złożenie wieńców pod ścianą upamiętniającą obrońców Ukrainy.

Wraz z premierem do Kijowa udał się minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

- Nieprzypadkowo towarzyszyć mi będzie w tej wizycie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który przygotowuje wspólnie ze swoim zespołem światową konferencję odbudowy Ukrainy - komentował przed wyjazdem Tusk. Dodał, że konferencja ta odbędzie się w czerwcu w Gdańsku.

Donald Tusk w Kijowie. W tle plany odbudowy Ukrainy

O planowanej wizycie w stolicy Ukrainy premier Donald Tusk poinformował w poniedziałek wieczorem w mediach społecznościowych. Jak przekazał, polska delegacja udała się do Kijowa na zaproszenie tamtejszej głowy państwa.

"Na zaproszenie Wołodymyra Zełenskiego w najbliższych dniach będę w Kijowie. W tym dramatycznym czasie Ukraina nie może pozostać sama" - pisał szef rządu.

- Mamy taką nadzieję, po rychłym zakończeniu wojny, a przynajmniej po zawieszeniu ognia, że będzie można przystąpić do wielkiego planu odbudowy Ukrainy. A to także oznacza wielkie inwestycje, wielkie pieniądze, wielkie przedsięwzięcia. Polska chce w nich uczestniczyć - mówił we wtorek Tusk.

Rozpoczęta przez premiera wizyta w Kijowie to kolejne z serii spotkań polskich i ukraińskich polityków. W grudniu na zaproszenie Karola Nawrockiego w Warszawie gościł prezydent Zełenski.

