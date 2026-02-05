Donald Tusk z wizytą w Kijowie. Przybył na zaproszenie Zełenskiego
W czwartek przed godz. 8 rano premier Donald Tusk pojawił się na dworcu kolejowym w Kijowie - poinformowała Kancelaria Premiera, publikując zdjęcie z momentu powitania. Szefa rządu przyjął widoczny na zdjęciu szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha. Wizytę rozpoczęło złożenie wieńców pod ścianą upamiętniającą obrońców Ukrainy. "W tym dramatycznym czasie Ukraina nie może pozostać sama" - podkreślił Tusk we wpisie poprzedzającym jego wizytę.
Po przybyciu do Kijowa Donald Tusk spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wizytę szefa polskiego rządu w Kijowie rozpoczęło złożenie wieńców pod ścianą upamiętniającą obrońców Ukrainy.
Wraz z premierem do Kijowa udał się minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
- Nieprzypadkowo towarzyszyć mi będzie w tej wizycie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który przygotowuje wspólnie ze swoim zespołem światową konferencję odbudowy Ukrainy - komentował przed wyjazdem Tusk. Dodał, że konferencja ta odbędzie się w czerwcu w Gdańsku.
Donald Tusk w Kijowie. W tle plany odbudowy Ukrainy
O planowanej wizycie w stolicy Ukrainy premier Donald Tusk poinformował w poniedziałek wieczorem w mediach społecznościowych. Jak przekazał, polska delegacja udała się do Kijowa na zaproszenie tamtejszej głowy państwa.
"Na zaproszenie Wołodymyra Zełenskiego w najbliższych dniach będę w Kijowie. W tym dramatycznym czasie Ukraina nie może pozostać sama" - pisał szef rządu.
- Mamy taką nadzieję, po rychłym zakończeniu wojny, a przynajmniej po zawieszeniu ognia, że będzie można przystąpić do wielkiego planu odbudowy Ukrainy. A to także oznacza wielkie inwestycje, wielkie pieniądze, wielkie przedsięwzięcia. Polska chce w nich uczestniczyć - mówił we wtorek Tusk.
Rozpoczęta przez premiera wizyta w Kijowie to kolejne z serii spotkań polskich i ukraińskich polityków. W grudniu na zaproszenie Karola Nawrockiego w Warszawie gościł prezydent Zełenski.
Artykuł jest aktualizowany.