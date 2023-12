Donald Tusk został w poniedziałek wybrany przez Sejm na premiera polskiego rządu. Do sprawy odniósł się Departament Stanu USA. - Liczymy na współpracę z nowym polskim rządem, by dalej umacniać relacje polsko-amerykańskie, w tym we wspieraniu Ukrainy - stwierdził rzecznik amerykańskiego urzędu.