- Historia okazała niezwykle okrutna i zaskakująca. Kilka lat temu nikt by nie pomyślał, że Polska i Niemcy będą ściśle współpracowały w obronie Ukrainy przed rosyjską agresją - zdeklarował Donald Tusk i dodał, że przez wiele lat w Europie "trywialne interesy brały górę nad geopolitycznym rozsądkiem i wyobraźnią".

Premier ocenił, że przyszłości Europy najważniejsze jest to, aby wyciągnąć wnioski z przeszłości. - Pierwszym naszym przykazaniem powinno być dbanie o jedność Europy w konfrontacji z agresywną polityką Rosji , i to w każdym wymiarze - podkreślił.

Zwiększenie produkcji sprzętu wojskowego i broni. Donald Tusk: To bezdyskusyjny priorytet

- To nie jest nasz wybór. Nie chcieliśmy żadnej konfrontacji, to jest konieczność. UE jest osiem razy większą gospodarką niż gospodarka rosyjska, mamy sześć razy większą populację niż Rosja. Nie ma żadnego powodu, abyśmy byli tak znacznie słabsi militarnie niż Rosja. To bezdyskusyjne priorytety - zdeklarował Donald Tusk.