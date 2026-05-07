Donald Tusk na audiencji u Leona XIV. Zaprosił papieża do Polski

W skrócie Premier Donald Tusk spotkał się w czwartek z papieżem Leonem XIV.

Donald Tusk poinformował, że zaprosił papieża do Polski, a możliwy termin wizyty to 2028 rok.

Szef rządu podarował papieżowi Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim.

Premier Donald Tusk po audiencji u papieża Leona XIV powiedział dziennikarzom, że jest "pod wielkim wrażeniem spotkania z Ojcem Świętym".

- Nie są to kurtuazyjne słowa. Mieliśmy długą rozmowę w cztery oczy i wszyscy pamiętamy słowa papieża o potrzebie pokoju, ponownego zjednoczenia ludzi dobrej woli na całym świecie, pojednania - mówił szef rządu.

- Wtedy, gdy ma się okazję rozmawiać w cztery oczy, to takie słowa i argumenty brzmią o wiele, wiele mocniej - dodał Tusk.

Premier poinformował też, że złożył kwiaty na grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra.

- Wspominaliśmy chwile, gdy nasz papież zmieniał świat, bo dobre słowa, mądre słowa, moralne zachowania to nie tylko demonstracja, ale czasami mogą zmienić świat. Tak było w przypadku Jana Pawła II. Byliśmy wszyscy tego beneficjentami - zauważył Tusk.

- Powiedziałem Leonowi XIV, że jego słowa też mogą poprawić ten świat, który zmierza w nienajlepszym kierunku i słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać ład moralny w życiu publicznym. One mają wielkie znaczenie - podkreślił premier.

Premier podkreślił, że rozmowa z papieżem pokazała, iż obaj podzielają podobne wartości m.in. w kwestiach praw człowieka, solidarności i dialogu.

Tusk mówił, że papież przekazał "bardzo ważną myśl dla wszystkich Polaków". - Żeby nie opuszczać głowy, nie tracić nadziei, tylko wręcz przeciwnie - budować siłę na rzecz dobra i jednoczyć się wśród dobrych rzeczy. Świat nie musi pogrążać się w chaosie, jeśli dobrzy ludzie, ludzie dobrej woli odnajdą siebie i będą działać zjednoczeni - powiedział szef rządu.

Tusk zauważył, że jest "bardzo poruszony, zbudowany tą rozmową". - Była bardzo poza protokołem i zaskakująco nieoficjalna - mówił prermier.

Zaznaczył, że potwierdził zaproszenie dla papieża Leona XIV do Polski. - Cieszę się, że przyjął je z radością. Data jest jeszcze do ustalenia - mówił Tusk. Dopytywany, stwierdził, że wizyty można się spodziewać najwcześniej w 2028 roku.

Audiencja polskiej delegacji u papieża Leona XIV Simone Risoluti - Vatican Media materiał zewnętrzny

Po spotkaniu z papieżem szef rządu rozmawiał też w Watykanie z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem i arcybiskupem Paulem Gallagherem, sekretarzem ds. relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Tematem były sprawy międzynarodowe i sytuacja Kościoła w Polsce, ale też Ukraina, ład międzynarodowy oraz zbrojenia Polski, Europy.

Przed audiencją u papieża Donald Tusk napisał, że w podarunku wiezie Leonowi XIV Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim. "Mam nadzieję, że się ucieszy" - dodał premier.

Dziennikarzom po spotkaniu premier przekazał, że otrzymał od papieża album o malarstwie oraz tekst, w którym pojawia się słowo, którym - według relacji Tuska - papież określił jego i siebie: peacemakers (twórcy pokoju).

- Ja pewnie nie zasłużyłem na taką definicję ale będę z dumą pokazywał ten tekst, bo myślą przewodnią tego pontyfikatu jest pokój i pojednanie - zauważył szef polskiego rządu.

W czwartek po południu szef rządu uda się do Rzymu, gdzie spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni w jej kancelarii Palazzo Chigi.

Niedługo później, tego samego dnia, papież Leon XIV przyjmie na audiencji sekretarza stanu USA Marca Rubio. Spotkanie odbędzie się w cieniu serii krytycznych wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa na temat pierwszego w historii papieża z USA. Wizyta Rubio jest interpretowana jako próba poprawy relacji między Waszyngtonem a Watykanem.

