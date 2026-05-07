"Za chwilę rozpoczynam wizytę u Ojca Świętego Leona XIV. W podarunku wiozę Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim. Mam nadzieję, że się ucieszy" - napisał przed spotkaniem Donald Tusk.

Watykan. Donald Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV

Po audiencji u papieża Leona XIV szef rządu spotka się w Watykanie także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolinem. Następnie Donald Tusk złoży kwiaty na grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra.

Po południu szef rządu uda się do Rzymu, gdzie spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni w jej kancelarii Palazzo Chigi.

Niedługo później, tego samego dnia, papież Leon XIV przyjmie na audiencji sekretarza stanu USA Marca Rubio. Spotkanie odbędzie się w cieniu serii krytycznych wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa na temat pierwszego w historii papieża z USA. Wizyta Rubio jest interpretowana jako próba poprawy relacji między Waszyngtonem a Watykanem.

