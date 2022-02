Donald Tusk: Działania Rosji to dążenie do zniszczenia Zachodu, UE i NATO

Oprac.: Karol Dejas Świat

Donald Tusk, który przewodniczy pierwszemu w tym roku spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej (EPP) napisał w poniedziałek na Twitterze, że prowokacyjne działania Rosji to nie tylko terytorialny spór z sąsiadami, to dążenie do zniszczenia i demobilizacji Zachodu, UE i NATO.

Zdjęcie Donald Tusk / Zbyszek Kaczmarek / Reporter