Bliski Wschód

Bliski Wschód

Donald Trump zmienił plany. Nagły powrót do Białego Domu

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

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Prezydent USA Donald Trump skrócił weekendowy pobyt w Camp David i w sobotę niespodziewanie wrócił do Białego Domu. Spekuluje się, że zmiana planów może mieć związek ze wzrostem napięcia na Bliskim Wschodzie. Arabia Saudyjska informowała, że wspierani przez Iran Huti wystrzelili pocisk balistyczny w kierunku Rijadu. Z doniesień wynika, że jeszcze w sobotę wieczorem z bazy w Wielkiej Brytanii wystartował amerykański bombowiec B-1B Lancer.

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Donald Trump wchodzący na pokład śmigłowca
Donald Trump pilne wrócił z Camp David do Waszyngtonu CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

W skrócie

  • Donald Trump przerwał pobyt w Camp David i wrócił do Białego Domu w sobotę, zamiast - jak zapowiadano - w niedzielę.
  • Media spekulują, że powodem zmiany planów mogą być napięcia na Bliskim Wschodzie po wystrzeleniu pocisku balistycznego przez wspieranych przez Iran Hutich w kierunku Rijadu.
  • Departament Stanu USA oraz ambasady ostrzegły Amerykanów, przebywających w regionie, o "możliwości nieprzewidzianej eskalacji" konfliktu na Bliskim Wschodzie.
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Prezydent USA Donald Trump skrócił weekendowy pobyt w Camp David i w sobotę niespodziewanie wrócił do Białego Domu - informuje agencja AFP, dodając, że odbyło się to w związku z narastającymi napięciami na Bliskim Wschodzie.

Administracja Trumpa nie podała żadnego wyjaśnienia, dlaczego polityk wrócił z prezydenckiego kompleksu, położonego na terenach wiejskich w stanie Maryland, w sobotę, zamiast - jak zapowiadano wcześniej - w niedzielę.

USA: Trump nagle wrócił do Białego Domu. Wrze na Bliskim Wschodzie

AFP jako jeden z potencjalnych powodów wcześniejszego powrotu amerykańskiego przywódcy do Waszyngtonu wskazuje pogodę. Nie jest bowiem rzadkością, że plany podróży Trumpa ulegają zmianie w weekendy, między innymi z powodu warunków pogodowych. W niedzielę prognozowano deszcz i burze w pagórkowatej okolicy Camp David.

Agencja zauważa jednak, że zmiana planów nastąpiła po tym, jak koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej, walcząca z jemeńskimi rebeliantami Huti, poinformowała w sobotę, że wspierana przez Iran grupa wystrzeliła o świcie pocisk balistyczny w kierunku Rijadu. Wcześniej w pobliżu międzynarodowego lotniska w stolicy Arabii Saudyjskiej wybuchł pożar.

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Swoje plany miał również zmienić sekretarz wojny Pete Hegseth, który do stolicy powrócił z Teksasu, gdzie był na meczu Texas A&M Aggies.

Władze USA ostrzegają Amerykanów. "Możliwości nieprzewidzianej eskalacji"

Departament Stanu USA oraz ambasady Stanów Zjednoczonych wydały ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa skierowane do amerykańskich obywateli, przebywających na Bliskim Wschodzie.

W komunikatach wspomniano o "możliwości nieprzewidzianej eskalacji" oraz zaznaczono, że "wspierani przez Iran Huti prowadzą działania wojenne przeciwko Arabii Saudyjskiej, w tym przeciwko cywilnym lotniskom".

"Ten konflikt zbrojny może ulec gwałtownej eskalacji" - uznał Departamentu Stanu. "Amerykanie przebywający poza Bliskim Wschodem powinni poważnie rozważyć rezygnację z podróży do tego regionu oraz przez jego terytorium" - dodano.

Alerty dotyczą:Izraela, Iraku, Libanu, Omanu, Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Jordanii i Bahrajnu.

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USA poderwały bombowiec z bazy w Wielkiej Brytanii? Mógł być uzbrojony

Tymczasem w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać start amerykańskiego bombowca B-1B Lancer z bazy RAF w Fairford w Wielkiej Brytanii. Sposób poderwania samolotu z włączonymi dopalaczami może sugerować, iż maszyna jest ciężka. To często wskazuje, że transportowany jest pełny ładunek uzbrojenia. Jednak taka sytuacja ma również miejsce podczas lotów szkoleniowych.

Według medialnych ustaleń baza w Fairford ma być główną bazą dla amerykańskiej operacji "Epicka Furia", wymierzonej w cele irańskie. Wciąż stacjonować ma tam około 12 samolotów B-1B.

W sobotnim poranek - jeszcze w czasie pobytu Donalda Trumpa w Camp David - doszło do incydentu. Nieopodal rezydencji myśliwce F-16 przechwyciły samolot, który znalazł się w strefie z zakazem lotów. Amerykańscy piloci użyli flar i eskortowali przechwyconą maszynę.

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