Donald Trump złożył podpis. Koniec shutdownu w USA

Adrianna Rymaszewska

Adrianna Rymaszewska

Prezydent USA Donald Trump podpisał w środę wieczorem ustawę o finansowaniu rządu, oficjalnie kończąc najdłuższy w historii kraju shutdown. Wcześniej tego dnia projekt przegłosowany został w Izbie Reprezentantów. Oprócz niemal wszystkich republikanów, opowiedziało się za nim także sześciu polityków Partii Demokratycznej.

Donald Trump podpisał ustawę kończącą shutdown
Donald Trump podpisał ustawę kończącą shutdownBONNIE CASH / POOLPAP/EPA

W skrócie

  • Donald Trump podpisał ustawę kończącą najdłuższy w historii USA shutdown, umożliwiając rządowi powrót do normalnej pracy.
  • W ustawie zagwarantowano wypłatę zaległych wynagrodzeń oraz przywrócono na stanowiska zwolnionych pracowników federalnych.
  • Za przyjęciem ustawy głosowali zarówno republikanie, jak i kilku demokratów, a debata nad winą za impas podzieliła główne partie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Po złożeniu podpisu pod ustawą kończącą shutdown prezydent USA podkreślił, że rząd może wrócić do pracy w normalnym trybie.

Trump, któremu towarzyszyli podczas ceremonii republikańscy kongresmeni, oświadczył też, że z powodu impasu "ludzie zostali bardzo poszkodowani". Poinformował, że 20 tys. lotów zostało odwołanych albo opóźnionych.

Wspomniał również o problemach z dostępem do bonów żywnościowych dla najuboższych oraz o pracownikach federalnych, którzy zostali odesłani na przymusowe urlopy albo pracowali, nie otrzymując wynagrodzenia. Część pracowników została też zwolniona.

Ocenił ponadto, że demokraci, których obwinia o problemy "wyglądają bardzo źle".

- Dziś wysyłamy jasny sygnał, że nigdy nie ulegniemy wymuszeniom - dodał.

Paraliż pracy większości agencji federalnych trwał prawie 43 dni - od 1 października.

USA. Koniec najdłuższego w historii shutdownu. Trump złożył podpis

Do przyjęcia projektu w Izbie Reprezentantów potrzebna była większość głosów. Ostatecznie opowiedziało się za nim 222 osób wobec 209 przeciw.

Do prawie wszystkich republikanów dołączyło także sześciu polityków Partii Demokratycznej, natomiast przeciwnych przyjęciu ustawy było dwóch polityków z ramienia Partii Republikańskiej.

Zobacz również:

Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko
Świat

Były prezydent Ukrainy chce dymisji rządu. W tle oskarżenia o korupcję

Anna Nicz
Anna Nicz

    Po przegłosowaniu ustawy szef Izby Reprezentantów Mike Johnson oświadczył, że "shutdown demokratów nareszcie się zakończył". Republikanie od początku próbują bowiem przedstawiać impas jako winę politycznych oponentów, podczas gdy, jak wynika z sondaży, Amerykanie są w tej sprawie podzieleni.

    - Chcę tylko powiedzieć Amerykanom, że nie powinniście zapominać tego, gdy będą wybory środka kadencji i inne rzeczy - zwrócił się w środę do wyborców Trump, odnosząc się do przyszłorocznych wyborów połówkowych. - Nie zapominajcie, co zrobili naszemu krajowi - dodał.

    Porozumienie w USA. Rząd może wrócić do normalnej pracy

    Wcześniej, w poniedziałek, pakiet został przyjęty w Senacie, gdzie wymagany próg udało się przekroczyć dzięki kompromisowi między republikanami i grupą siedmiorga senatorów demokratów i jednego senatora niezależnego (stowarzyszonego z demokratami).

    Zobacz również:

    Prezydent USA Donald Trump w Gabinecie Owalnym (zdj. arch.)
    Świat

    Trump znów w materiałach Epsteina. "Pies, który nie szczekał"

    Piotr Białczyk
    Piotr Białczyk

      Przyjęty pakiet zakłada przedłużenie finansowania rządu do końca stycznia i całoroczne fundusze dla niektórych agencji rządowych. Obejmuje też cofnięcie masowych zwolnień pracowników federalnych, do których doszło po 1 października oraz gwarancję wypłacenia wynagrodzeń pracownikom, którzy ich nie otrzymali z uwagi na shutdown.

      Przed końcem roku ma odbyć się również głosowanie nad przywróceniem dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych, lecz nie zagwarantowano, że takie dopłaty będą, a o to przede wszystkim walczyli demokraci.

      Zobacz również:

      Switłana Hrynczuk złożyła rezygnację z funkcji minister energetyki Ukrainy
      Świat

      Pokłosie skandalu korupcyjnego. Ukraińska minister złożyła rezygnację

      Dorota Hilger
      Dorota Hilger
      Kraków mówi dość fajerwerkom. Od przyszłego roku ma być zakazPolsat News

      Najnowsze