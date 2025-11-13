W skrócie Donald Trump podpisał ustawę kończącą najdłuższy w historii USA shutdown, umożliwiając rządowi powrót do normalnej pracy.

W ustawie zagwarantowano wypłatę zaległych wynagrodzeń oraz przywrócono na stanowiska zwolnionych pracowników federalnych.

Za przyjęciem ustawy głosowali zarówno republikanie, jak i kilku demokratów, a debata nad winą za impas podzieliła główne partie.

Po złożeniu podpisu pod ustawą kończącą shutdown prezydent USA podkreślił, że rząd może wrócić do pracy w normalnym trybie.

Trump, któremu towarzyszyli podczas ceremonii republikańscy kongresmeni, oświadczył też, że z powodu impasu "ludzie zostali bardzo poszkodowani". Poinformował, że 20 tys. lotów zostało odwołanych albo opóźnionych.

Wspomniał również o problemach z dostępem do bonów żywnościowych dla najuboższych oraz o pracownikach federalnych, którzy zostali odesłani na przymusowe urlopy albo pracowali, nie otrzymując wynagrodzenia. Część pracowników została też zwolniona.

Ocenił ponadto, że demokraci, których obwinia o problemy "wyglądają bardzo źle".

- Dziś wysyłamy jasny sygnał, że nigdy nie ulegniemy wymuszeniom - dodał.

Paraliż pracy większości agencji federalnych trwał prawie 43 dni - od 1 października.

Do przyjęcia projektu w Izbie Reprezentantów potrzebna była większość głosów. Ostatecznie opowiedziało się za nim 222 osób wobec 209 przeciw.

Do prawie wszystkich republikanów dołączyło także sześciu polityków Partii Demokratycznej, natomiast przeciwnych przyjęciu ustawy było dwóch polityków z ramienia Partii Republikańskiej.

Po przegłosowaniu ustawy szef Izby Reprezentantów Mike Johnson oświadczył, że "shutdown demokratów nareszcie się zakończył". Republikanie od początku próbują bowiem przedstawiać impas jako winę politycznych oponentów, podczas gdy, jak wynika z sondaży, Amerykanie są w tej sprawie podzieleni.

- Chcę tylko powiedzieć Amerykanom, że nie powinniście zapominać tego, gdy będą wybory środka kadencji i inne rzeczy - zwrócił się w środę do wyborców Trump, odnosząc się do przyszłorocznych wyborów połówkowych. - Nie zapominajcie, co zrobili naszemu krajowi - dodał.

Porozumienie w USA. Rząd może wrócić do normalnej pracy

Wcześniej, w poniedziałek, pakiet został przyjęty w Senacie, gdzie wymagany próg udało się przekroczyć dzięki kompromisowi między republikanami i grupą siedmiorga senatorów demokratów i jednego senatora niezależnego (stowarzyszonego z demokratami).

Przyjęty pakiet zakłada przedłużenie finansowania rządu do końca stycznia i całoroczne fundusze dla niektórych agencji rządowych. Obejmuje też cofnięcie masowych zwolnień pracowników federalnych, do których doszło po 1 października oraz gwarancję wypłacenia wynagrodzeń pracownikom, którzy ich nie otrzymali z uwagi na shutdown.

Przed końcem roku ma odbyć się również głosowanie nad przywróceniem dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych, lecz nie zagwarantowano, że takie dopłaty będą, a o to przede wszystkim walczyli demokraci.

