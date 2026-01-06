W skrócie Donald Trump podczas spotkania z republikańskimi kongresmenami wyraził obawę o możliwość kolejnego impeachmentu.

Prezydent USA mobilizuje partię przed wyborami uzupełniającymi w 2026 roku.

Trump podkreślił kluczowe tematy dla republikanów: opieka zdrowotna, reforma prawa wyborczego i sprawy płci.

Przypomniano, że Trump był już dwukrotnie poddany procedurze impeachmentu podczas swojej pierwszej kadencji.

Donald Trump spotkał się z republikańskimi kongresmenami w Kennedy Center w Waszyngtonie. Prezydent USA mobilizował polityków przed wyborami uzupełniającymi, które zaplanowano na jesień 2026 roku.

- Musicie wygrać wybory uzupełniające, bo jeśli ich nie wygramy, to po prostu (…), (demokraci - red.) znajdą powód, żeby mnie postawić w stan oskarżenia - tłumaczył amerykański przywódca. - Zostanę poddany impeachmentowi - doprecyzował chwilę później.

Gdyby procedura zyskała większość w Izbie Reprezentantów, a następnie większość dwóch trzecich w Senacie, oznaczałoby to usunięcie prezydenta z urzędu.

USA. Trump mobilizuje republikanów przed wyborami. Wskazał priorytety

Prezydent USA wezwał swoich współpracowników z Partii Republikańskiej do wspólnej i wytężonej walki w kwestiach: opieki zdrowotnej, reformy prawa wyborczego czy sprawach dotyczących płci.

W przemówieniu Trump przewidział miażdżące zwycięstwo republikanów w wyborach, ale wyraził obawy dotyczące historycznej zależności, zgodnie z którą partia urzędującego prezydenta zazwyczaj radzi sobie słabo w tzw. wyborach połówkowych (odbywają się w połowie kadencji prezydenta USA - red.) - zauważyła agencja Reutera.

- Mówią, że kiedy wygrywasz wybory prezydenckie, przegrywasz wybory uzupełniające. (...) Chciałbym, żebyście mi wyjaśnili, co - do cholery - dzieje się z umysłami opinii publicznej - mówił do zgromadzonych amerykański przywódca.

Po wyborach w 2024 roku republikanie mają nad demokratami niewielką przewagę zarówno w Izbie Reprezentantów (218 do 213 głosów), jak i w Senacie (53 do 45).

Przewaga republikanów nad demokratami w Izbie Reprezentantów zmalała po śmierci Douga LaMalfa. Kongresmen zmarł we wtorek w wieku 65 lat. - Był fantastycznym człowiekiem, ale, rany, ale to było szybkie. Nie wiem jeszcze dokładnie, co się stało, ale chłopaku, to ciężka sprawa. On był… po prostu był z nami. Był naszym przyjacielem - przekazał Donald Trump, komentując jego odejście.

Donald Trump obawia się impeachmentu. Może dojść do powtórki z pierwszej kadencji

Przypomnijmy, Trump został w latach 2017-2021 dwukrotnie poddany procedurze impeachmentu przez Izbę Reprezentantów.

Niższa izba Kongresu oskarżyła republikanina o nadużycie władzy poprzez wymuszenie na obcym państwie podjęcia działań w prywatnym interesie prezydenta. W drugim przypadku podstawę oskarżenia stanowiło nawoływanie do zamieszek na Kapitolu 6 stycznia 2021 roku.

W obu przypadkach większość w Izbie Reprezentantów stanowili demokraci, którzy uzyskali niezbędne poparcie. Wnioski przepadły w Senacie, gdzie większość stanowili republikanie.

Wybory uzupełniające w USA. Kogo wybiorą Amerykanie jesienią 2026 roku?

Za kilka miesięcy zmianie ulegnie skład Kongresu Stanów Zjednoczonych. Tzw. wybory połówkowe dotyczą przede wszystkim Izby Reprezentantów, której kadencja trwa dwa lata.

Jesienią 2026 roku Amerykanie wybiorą nowy skład całej izby niższej parlamentu. W przypadku Senatu dojdzie do wyborów w jednej trzeciej okręgów, gdzie kończy się sześcioletnia kadencja urzędujących senatorów.

