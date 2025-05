"Razem będziemy niestrudzenie walczyć o to, aby Ameryka i świat znów były bezpieczne" - komentuje dalej prezydent USA.

Przypomnijmy, że Mike Waltz omyłkowo zaprosił do grupowego czatu z udziałem urzędników na najwyższym szczeblu redaktora naczelnego pisma "The Atlantic" Jeffreya Goldberga. Dziennikarz, który mógł śledzić dyskusję i miał wgląd do szczegółowych planów uderzenia na cele Hutich na dwie godziny przed nim.