Donald Trump rozpoczął miesiąc od zażartowania sobie z wyborców. Na skrzynki mailowe Amerykanów trafił mail o tytule " Zawieszam swoją kampanię wyborczą ...". Już po otwarciu wiadomości przekonali się, że to primaaprilisowy żart .

Donald Trump: Nigdy się nie poddam

" Żartowałem - szczęśliwego Prima Aprilis. Nigdy nie przestanę walczyć o naród amerykański. Nigdy się nie poddam" - napisał, cytowany przez The Independent.

Jak zaznaczył, nie zamierza patrzeć, jak Joe Biden "nadal niszczy nasz wspaniały kraj". W mailu wymienił, to co nie przekonuje go w działalności politycznego konkurenta. Na liście znalazło się m.in. rekordowa inflacja czy rosnąca przestępczość w kraju.