Po podliczeniu ok. 70 proc. głosów, Donald Trump zdobył dotychczas ponad 54 proc. poparcia, wobec prawie 44 proc. jego rywalki, byłej ambasador USA przy ONZ Nikki Haley - przekazał portal CNN.

Trump jest pierwszym od dekad kandydatem w republikańskich prawyborach , który wygrał oba pierwsze dwa prawyborcze wyścigi w Iowa i New Hampshire.

Wyścig w New Hampshire był postrzegany przez wielu komentatorów jako "być albo nie być" dla Haley i jako najlepsza szansa na zwycięstwo ze względu na stosunkowo umiarkowany elektorat w tym stanie . Mimo porażki kandydatka zapowiedziała, że nie wycofa się z rywalizacji i wystartuje w kolejnym wyścigu, który odbędzie się w Karolinie Południowej - stanie, z którego pochodzi i którym rządziła jako gubernator.

Prawybory w USA. Dosadne słowa Donalda Trumpa

- Mogę tu wyjść i powiedzieć wszystkim: "O, dziękuję za zwycięstwo, to wspaniałe". Albo mogę wyjść i powiedzieć: "Kim była ta oszustka, która wyszła na scenę przede mną i jak gdyby ogłosiła zwycięstwo?" - stwierdził Donald Trump po głosowaniu.

- Ona tak naprawdę bardzo słabo się spisała. A musiała wygrać - dowodził były prezydent, odnosząc się do wyniku Haley.

Dalej Trump oskarżył prezydenta Joe Biden a i jego zespół o to, że "nienawidzi Ameryki i chce ją zniszczyć". Podtrzymał też swoje zdanie, że jest prawowitym zwycięzcą wyborów 2020 r.

- Czy to są głupi ludzie? Nie sądzę. Bo nikt nie potrafi tak dobrze oszukiwać, jeśli jest głupi . Czy oni nienawidzą naszego kraju? Muszą nienawidzić nasz kraj - zaznaczył Trump. - Jeśli nie wygramy, myślę, że nasz kraj będzie skończony - dodał Donald Trump.

New Hampshire. Joe Biden wygrywa u demokratów

Po stronie demokratów to Joe Biden zdecydowanie wygrał wyścig, mimo że zbojkotował głosowanie i nie figurował na kartach wyborczych . Po podliczeniu 39 proc. głosów, niemal 70 proc. uczestników głosowania oddało głos na kandydata spoza karty - tj. Bidena - zaś 21 proc. na kongresmena Deana Phillipsa z Minnesoty.

W tym roku prawybory w tym stanie nie zostały usankcjonowane przez partyjne władze, które zmieniły kalendarz wyborczy by - wbrew tradycji, zamiast dysproporcjonalnie "białych" Iowa i New Hampshire - pierwszym oficjalnym wyścigiem były te w bardziej różnorodnej rasowo i reprezentatywnej dla całego kraju Karolinie Południowej - 3 lutego. Wynik w New Hampshire nie będzie miał wobec tego wpływu na konwencję partii w Chicago w sierpniu tego roku, gdzie partia formalnie wybierze swojego kandydata na prezydenta.