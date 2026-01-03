Donald Trump zapowiada rządy USA w Wenezueli. Podał powód
- Zostaniemy tam (w Wenezueli - red.), dopóty będzie mogło dojść do sprawiedliwej transformacji. Będziemy tam rządzić - zapowiedział prezydent USA Donald Trump. Jego zdaniem "od bardzo dawna w Wenezueli źle się dzieje", a mówiąc o ataku Stanów Zjednoczonych i pojmaniu Nicolasa Maduro oraz jego żony uznał, iż "od czasów II wojny światowej nie widziano takiej akcji". Trump nie wykluczył przeprowadzenia drugiego ataku na Wenezuelę, "jeśli okaże się to konieczne".
Donald Trump zabrał głos na zwołanej konferencji prasowej po sobotnim ataku sił specjalnych USA w Wenezueli. Amerykanie pojmali Nicolasa Maduro oraz jego żonę.
Z kraju miała zbiec wenezuelska wiceprezydent Delcy Rodriguez. Polityk udała się do Rosji - taki komunikat podała agencja Reutera, powołując się cztery niezależne źródła. Kreml określił te doniesienia jako fałszywe.
- Ostatniej nocy Stany Zjednoczone przeprowadziły specjalne działania w stolicy Wenezueli. Było to spektakularne działanie w sercu Caracas - mówił prezydent USA. - Od czasów II wojny światowej nie widziano takiej akcji - podkreślił Donald Trump.
Republikaninowi na konferencji prasowej towarzyszyli m.in. sekretarz stanu Marco Rubio i sekretarz wojny Pete Hegseth. - Nigdy nie miało miejsce coś takiego - tłumaczył amerykański przywódca, przypominając, że nalot trwał krótko, bo zaledwie kilka godzin.
Trump zapowiada w sprawie Wenezueli. "Będziemy tam do momentu prawidłowej transformacji"
- Zostaniemy tam dopóty, dopóki będzie mogło dojść do sprawiedliwej transformacji. Będziemy tam rządzić do momentu kiedy uda się przeprowadzić prawidłową transformację - zapowiedział Trump, mówiąc o Wenezueli.
- Z ropą też nie jest najlepiej. Powinni byli wydobywać znacznie więcej. Duże spółki petrochemiczne wejdą tam, wydadzą miliardy dolarów i zaczną robić wreszcie coś, co będzie dla tego kraju rentowne - kontynuował prezydent USA.
Donald Trump nie wykluczył ponownego nalotu na wenezuelskie terytorium. - Jesteśmy gotowi do tego, aby przeprowadzić drugi atak, jeśli okaże się to konieczne - przekazał na konferencji prasowej.
Artykuł jest aktualizowany.
Nicolas Maduro pojmany. Operacja sił specjalnych USA w Wenezueli
USA przeprowadziły ataki na Wenezuelę w sobotni poranek po wcześniejszych wielokrotnych groźbach wdrożenia operacji lądowych. Waszyngton oskarżał Maduro o stanie na czele zorganizowanego kartelu, który zalewa Stany Zjednoczone narkotykami.
Wśród zaatakowanych celów były prawdopodobnie Fort Tiuna w Caracas, gdzie mieści się resort obrony, baza lotnicza La Carlota oraz szkoła wojskowa w mieście La Guaira. Władze Wenezueli przekazały, że na celowniku USA znalazły się także obiekty cywilne.
Nicolas Maduro i jego żona, Cilia Flores, zostali oskarżeni w Sądzie Okręgowym Południowego Dystryktu Nowego Jorku - przekazała prokurator generalna Stanów Zjednoczonych. "Wkrótce spotka ich pełen gniew amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości na amerykańskiej ziemi" - dodała Pamela Bondi.