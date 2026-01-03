Donald Trump zabrał głos na zwołanej konferencji prasowej po sobotnim ataku sił specjalnych USA w Wenezueli. Amerykanie pojmali Nicolasa Maduro oraz jego żonę.

Z kraju miała zbiec wenezuelska wiceprezydent Delcy Rodriguez. Polityk udała się do Rosji - taki komunikat podała agencja Reutera, powołując się cztery niezależne źródła. Kreml określił te doniesienia jako fałszywe.

- Ostatniej nocy Stany Zjednoczone przeprowadziły specjalne działania w stolicy Wenezueli. Było to spektakularne działanie w sercu Caracas - mówił prezydent USA. - Od czasów II wojny światowej nie widziano takiej akcji - podkreślił Donald Trump.

Republikaninowi na konferencji prasowej towarzyszyli m.in. sekretarz stanu Marco Rubio i sekretarz wojny Pete Hegseth. - Nigdy nie miało miejsce coś takiego - tłumaczył amerykański przywódca, przypominając, że nalot trwał krótko, bo zaledwie kilka godzin.

Trump zapowiada w sprawie Wenezueli. "Będziemy tam do momentu prawidłowej transformacji"

- Zostaniemy tam dopóty, dopóki będzie mogło dojść do sprawiedliwej transformacji. Będziemy tam rządzić do momentu kiedy uda się przeprowadzić prawidłową transformację - zapowiedział Trump, mówiąc o Wenezueli.

- Z ropą też nie jest najlepiej. Powinni byli wydobywać znacznie więcej. Duże spółki petrochemiczne wejdą tam, wydadzą miliardy dolarów i zaczną robić wreszcie coś, co będzie dla tego kraju rentowne - kontynuował prezydent USA.

Donald Trump nie wykluczył ponownego nalotu na wenezuelskie terytorium. - Jesteśmy gotowi do tego, aby przeprowadzić drugi atak, jeśli okaże się to konieczne - przekazał na konferencji prasowej.

Artykuł jest aktualizowany.

Nicolas Maduro pojmany. Operacja sił specjalnych USA w Wenezueli

USA przeprowadziły ataki na Wenezuelę w sobotni poranek po wcześniejszych wielokrotnych groźbach wdrożenia operacji lądowych. Waszyngton oskarżał Maduro o stanie na czele zorganizowanego kartelu, który zalewa Stany Zjednoczone narkotykami.

Wśród zaatakowanych celów były prawdopodobnie Fort Tiuna w Caracas, gdzie mieści się resort obrony, baza lotnicza La Carlota oraz szkoła wojskowa w mieście La Guaira. Władze Wenezueli przekazały, że na celowniku USA znalazły się także obiekty cywilne.

Nicolas Maduro i jego żona, Cilia Flores, zostali oskarżeni w Sądzie Okręgowym Południowego Dystryktu Nowego Jorku - przekazała prokurator generalna Stanów Zjednoczonych. "Wkrótce spotka ich pełen gniew amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości na amerykańskiej ziemi" - dodała Pamela Bondi.

Czarzasty: Ja nie zamroziłem żadnej ustawy panu prezydentowi Polsat News Polsat News