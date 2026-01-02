Donald Trump zapowiada interwencję. "Jesteśmy gotowi do użycia broni"

Donald Trump ostrzegł irańskie władze przed pacyfikacją protestów, zapowiadając, że jeśli dojdzie do rozlewu krwi, USA "ruszą na ratunek" demonstrantom. W odpowiedzi doradca najwyższego przywódcy Iranu oskarżył Waszyngton o destabilizację regionu. Masowe manifestacje są reakcją na zapaść gospodarczą spowodowaną dramatycznym spadkiem kursu krajowej waluty.

Donald Trump ostrzegł irańskie władze przed użyciem siły wobec uczestników ogólnokrajowych protestów
Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone ruszą na ratunek protestującym w Iranie, jeśli władze tego kraju posuną się do użycia sił porządkowych w celu pacyfikacji. "Jesteśmy gotowi do użycia broni" - napisał w poście w serwisie Truth Social.

W ten sposób prezydent USA zareagował na trwającą od niemal tygodnia falę protestów w Iranie. Zapoczątkował ją niedzielny protest sklepikarzy w Teheranie przeciwko działaniom rządu w obliczu gwałtownego załamania kursu krajowej waluty i galopującej inflacji.

Z czasem manifestacje eskalowały; w wielu miejscach doszło do brutalnych starć między protestującymi a siłami porządkowymi.

Na zapowiedź Trumpa odpowiedział główny doradca najwyższego przywódcy Iranu, Ali Laridżani. Oświadczył on, że ingerencja USA w irańskie protesty doprowadzi do chaosu w całym regionie.

Iran. Fala protestów przeciwko władzom. Są ofiary śmiertelne

W wyniku starć między siłami porządkowymi a protestującymi dwie osoby zginęły w Lordegan, a kolejne trzy w Aznie - podaje agencja AFP, powołując się na irańską agencję informacyjną Fars.

Państwowa telewizja podała wcześniej, że funkcjonariusz irańskich sił porządkowych zginął w nocy podczas protestów w położonym na zachodzie kraju mieście Kuhdaszt.

    Obecne demonstracje mają mniejszą skalę niż te z 2022 roku, wywołane śmiercią Mahsy Amini. Kobieta zmarła w areszcie po zatrzymaniu za rzekome złamanie surowych zasad ubioru. Jej śmierć wywołała wówczas ogólnokrajową falę protestów, która pochłonęła kilkaset ofiar, w tym kilkudziesięciu funkcjonariuszy sił porządkowych.

    Irańska gospodarka pogrążona jest w kryzysie od 2018 roku, kiedy Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone z porozumienia nuklearnego z Iranem i nałożył na Teheran surowe sankcje - informuje agencja Reutera.

    Źródła: Reuters, AFP

