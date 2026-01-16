Donald Trump zakpił z europejskiego przywódcy. "Powiedziałem mu..."
Donald Trump podczas spotkania w Białym Domu zakpił z prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Przywódca Stanów Zjednoczonych opowiedział anegdotkę o rozmowie z francuskim politykiem na temat cen leków i amerykańskich ceł. - Powiedziałem mu: słuchaj, zrobisz to na 100 proc. - stwierdził.
W skrócie
- Donald Trump podczas spotkania w Białym Domu zakpił z Emmanuela Macrona, naśladując jego francuski akcent.
- Trump opowiedział o rozmowie, w której domagał się podniesienia cen leków we Francji i zagroził wprowadzeniem 25 proc. ceł na francuskie towary.
- Emmanuel Macron odmówił spełnienia żądania Trumpa dotyczącego podniesienia cen leków.
- Emmanuel, powiedziałem, "tak, Donaldzie? Dziękuję bardzo, że dzwonisz" - opowiadał prezydent naśladując francuski akcent Emmanuela Macrona. - Odpowiedziałem: "nie spodoba ci się ten telefon" - kontynuował.
W dalszej części rozmowy powiedział francuskiemu liderowi, że ten "będzie musiał podnieść ceny leków we Francji". - Nie, nie, nie. Nie zrobię tego - miał odpowiedzieć Macron.
Donald Trump przytoczył rozmowę z Emmanuelem Macronem
- Odpowiedziałem: Emmanuel, płacimy 13 razy więcej niż wy. 13 razy, nie 13 proc. więcej! - opowiadał dalej amerykański przywódca. W odpowiedzi francuski prezydent ponownie miał stwierdzić, że nie zamierza spełniać żądania Trumpa.
- Powiedziałem mu: słuchaj, zrobisz to na 100 proc. - stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych.
W dalszej części rozmowy Trump miał zagrozić europejskiemu przywódcy, że jeżeli ten nie spełni jego żądania, Stany Zjednoczone nałożą 25 proc. cła na wszystkie francuskie towary, które trafiają na amerykański rynek.