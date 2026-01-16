Donald Trump zakpił z europejskiego przywódcy. "Powiedziałem mu..."

W skrócie Donald Trump podczas spotkania w Białym Domu zakpił z Emmanuela Macrona, naśladując jego francuski akcent.

Trump opowiedział o rozmowie, w której domagał się podniesienia cen leków we Francji i zagroził wprowadzeniem 25 proc. ceł na francuskie towary.

Emmanuel Macron odmówił spełnienia żądania Trumpa dotyczącego podniesienia cen leków.

- Emmanuel, powiedziałem, "tak, Donaldzie? Dziękuję bardzo, że dzwonisz" - opowiadał prezydent naśladując francuski akcent Emmanuela Macrona. - Odpowiedziałem: "nie spodoba ci się ten telefon" - kontynuował.

W dalszej części rozmowy powiedział francuskiemu liderowi, że ten "będzie musiał podnieść ceny leków we Francji". - Nie, nie, nie. Nie zrobię tego - miał odpowiedzieć Macron.

Donald Trump przytoczył rozmowę z Emmanuelem Macronem

- Odpowiedziałem: Emmanuel, płacimy 13 razy więcej niż wy. 13 razy, nie 13 proc. więcej! - opowiadał dalej amerykański przywódca. W odpowiedzi francuski prezydent ponownie miał stwierdzić, że nie zamierza spełniać żądania Trumpa.

- Powiedziałem mu: słuchaj, zrobisz to na 100 proc. - stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych.

W dalszej części rozmowy Trump miał zagrozić europejskiemu przywódcy, że jeżeli ten nie spełni jego żądania, Stany Zjednoczone nałożą 25 proc. cła na wszystkie francuskie towary, które trafiają na amerykański rynek.

