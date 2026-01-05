W skrócie Donald Trump zagroził Kolumbii i wyraził gotowość do podjęcia działań przeciwko produkcji narkotyków w tym kraju.

USA zwiększają też presję na Meksyk z powodu przemytniczych karteli narkotykowych.

Trump przewiduje upadek reżimu na Kubie po obaleniu Maduro w Wenezueli i twierdzi, że USA praktycznie kontrolują sytuację w Caracas.

Donald Trump wracając do Waszyngtonu z Florydy, gdzie w swojej rezydencji Mar-a-Lago spędzał Boże Narodzenie i Nowy Rok, porównał Kolumbię do Wenezueli.

Prezydent USA zagroził Kolumbii. Wzmocnienie sił na granicy

- Wenezuela jest bardzo chora. Kolumbia też jest bardzo chora i jest rządzone przez człowieka, który lubi produkować kokainę i sprzedawać ją Stanom Zjednoczonym. Ale powiem wam, że nie będzie tego robił zbyt długo - powiedział Trump. Dopytywany, czy ma na myśli operację wojskową w Kolumbii, odparł, że "to brzmi dobrze".

Po sobotnim ataku wojsk USA i aresztowaniu w Caracas wenezuelskiego przywódcy Nicolasa Maduro, Kolumbia rozmieściła ponad 30 tys. żołnierzy na granicy z Wenezuelą.

Kolumbijski minister obrony Pedro Arnulfo Sanchez w rozmowie z CNN przekazał, że do niedzielnego popołudnia kolumbijska armia zwiększyła liczebność posterunków w miejscach dużej aktywności paramilitarnych grup powiązanych z przemytem narkotyków. Dodał, że głównym powodem wzmocnienia sił na granicy jest zmiana sytuacji politycznej w Wenezueli w następstwie zbrojnej interwencji USA.

Według niezależnego wenezuelskiego dziennika "El Nacional", od sobotniego ataku wojsk USA granica Wenezueli z Kolumbią "pozostaje spokojna".

Donald Trump o sytuacji w Meksyku: Musi wziąć się w garść

Prezydent USA wypowiedział się także na temat Meksyku, którym - jak twierdzi - rządzą kartele narkotykowe. Powiedział, że przy okazji każdej rozmowy z prezydentką Meksyku Claudią Sheinbaum oferował jej wysłanie wojsk USA do walki z kartelami, lecz ona nie jest skłonna tego zrobić.

- Meksyk musi wziąć się w garść, bo one przepływają przez Meksyk, a my będziemy musieli coś zrobić. Chcielibyśmy, żeby Meksyk to zrobił. Oni są do tego zdolni. Ale niestety kartele są w Meksyku bardzo silne - mówił Trump.

Co dalej z Kubą? Trump wskazał na brak wsparcia z Caracas

Trump ocenił też, że po obaleniu prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro reżim na Kubie "wygląda na gotowy, by upaść" bez wsparcia Caracas.

- Nie wiem, czy oni to wytrzymają, ale Kuba nie ma teraz żadnych dochodów. Całe zyski czerpią z Wenezueli, z wenezuelskiej ropy. Nie otrzymują nic. Kuba dosłownie jest gotowa do upadku - powiedział amerykański prezydent, twierdząc, że do upadku reżimu w Hawanie nie będzie potrzebna amerykańska interwencja.

Mówiąc o Wenezueli, Trump powtórzył, że to USA w praktyce kontrolują obecnie ten kraj i zapewniał, że następczyni Maduro, Delcy Rodriguez, współpracuje z Ameryką. Zagroził przy tym, że w przeciwnym wypadku spotka ją los gorszy niż Maduro. Pytany o termin wyborów w Wenezueli i demokratyzację kraju, Trump zaznaczył, że najpierw konieczna jest jego odbudowa.

- Przebudowanie to nic złego w jej przypadku. To upadły kraj, całkowicie upadły. Ten kraj to katastrofa pod każdym względem - argumentował.

