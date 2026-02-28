Donald Trump zabrał głos po ataku na Iran. "Zniszczymy i unicestwimy"
- Niedawno Stany Zjednoczone rozpoczęły poważne operacje wojskowe w Iranie - potwierdził w sobotę prezydent USA Donald Trump. - Zniszczymy potencjał rakietowy Iranu i unicestwimy jego marynarkę - dodał. Informację o ataku USA na Iran przekazał wcześniej mediom amerykański urzędnik. Uderzenia Izraela i USA na Teheran mają być skoordynowane i od dawna planowane.
- Naszym celem jest obrona narodu amerykańskiego poprzez eliminację bezpośrednich zagrożeń ze strony reżimu irańskiego - powiedział Trump w nagraniu wideo udostępnionym w mediach społecznościowych.
Prezydent USA potwierdził, że USA rozpoczęły poważne operacje wojskowe w Iranie
- Zapewniamy, że Iran nie zdobędzie broni nuklearnej - dodał Donald Trump.
Iran. Atak USA i Izraela. Państwa działały w porozumieniu
Przedstawiciel izraelskiego resortu obrony przekazał agencji Reutera, że izraelskie i amerykańskie operacje przeciwko Iranowi były skoordynowane i od dawna planowane.
- Operację planowano od miesięcy, a datę jej rozpoczęcia ustalono kilka tygodni temu - dodał urzędnik.
Amerykański urzędnik przekazał w rozmowie ze stacją CNN, że ataki USA mają być skoncentrowane na celach wojskowych Iranu.
