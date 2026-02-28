Donald Trump zabrał głos po ataku na Iran. "Zniszczymy i unicestwimy"

- Niedawno Stany Zjednoczone rozpoczęły poważne operacje wojskowe w Iranie - potwierdził w sobotę prezydent USA Donald Trump. - Zniszczymy potencjał rakietowy Iranu i unicestwimy jego marynarkę - dodał. Informację o ataku USA na Iran przekazał wcześniej mediom amerykański urzędnik. Uderzenia Izraela i USA na Teheran mają być skoordynowane i od dawna planowane.