Donald Trump zabrał głos na temat Polski. "Jesteśmy przyjaciółmi"
Jesteśmy przyjaciółmi Polski i dlatego zaprosiliśmy ją do G20 - stwierdził prezydent USA Donald Trump. W ten sposób odniósł się on do zajęcia przez Polskę miejsca Republiki Południowej Afryki podczas czwartkowego spotkania ministrów finansów i szefów banków centralnych G20 w Waszyngtonie. Amerykański przywódca pochwalił również prezydenta Karola Nawrockiego.
W skrócie
- Donald Trump powiedział, że Polska została zaproszona do G20 jako przyjaciel Stanów Zjednoczonych.
- Polska uczestniczyła w spotkaniach G20 w miejsce Republiki Południowej Afryki z powodu decyzji USA.
- Sekretarz stanu USA Marco Rubio potwierdził, że Polska dołącza do G20 jako jedno z 20 największych gospodarek świata.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
- Polska to wspaniały kraj. Bardzo go lubimy. Jesteśmy przyjaciółmi Polski. Prezydent wykonuje świetną robotę. Więc dlatego ją zaprosiliśmy - powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami przed wylotem do Las Vegas.
Była to odpowiedź na pytanie, dlaczego USA zaprosiły Polskę do udziału w spotkaniach G20 w miejsce RPA.
W czwartek w Waszyngtonie odbyło się pierwsze spotkanie ministrów finansów i szefów banków centralnych w ramach grupy G20, w którym na prawach pełnego członka uczestniczyła Polska. Reprezentowali ją minister Andrzej Domański i prezes NBP Adam Glapiński.
Polska dołączyła do G20. Zastąpiliśmy RPA
Polska w tym roku uczestniczy w spotkaniach G20 - zarówno w kwietniu na szczeblu ministrów finansów, jak i w grudniowym szczycie przywódców - de facto zastępując RPA, choć kraj ten nadal jest formalnym członkiem grupy. Stało się tak za sprawą decyzji USA, które nie zaprosiły afrykańskiego państwa na spotkania ze względu na spór o los białych rolników w tym kraju i oskarżenia Waszyngtonu o rzekome ich "ludobójstwo".
Wcześniej polscy ministrowie brali udział w spotkaniach G20, lecz w charakterze specjalnie zaproszonych gości.
Przejmując tegoroczne przewodnictwo w G20, sekretarz stanu USA Marco Rubio ogłosił, że "Polska, jako kraj niegdyś uwięziony za żelazną kurtyną, a obecnie znajdujący się w gronie 20 największych gospodarek świata, dołączy, aby zająć należne mu miejsce w G20".