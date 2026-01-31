W skrócie Połowa Amerykanów uważa, że działania administracji Donalda Trumpa w pierwszym roku prezydentury były gorsze, niż się spodziewali.

Poparcie dla Trumpa według badania Pew Research Center wynosi 37 procent, a wśród republikanów spadło do 73 procent.

27 procent Amerykanów popiera całą lub prawie całą politykę Trumpa, a 52 procent popiera tylko kilka jej aspektów lub żadnych.

Najnowsze badanie Pew Research Center, tak jak sondaże innych ośrodków badawczych, wskazało na spadające poparcie dla Trumpa. Według Pew jest ono na poziomie 37 proc. (w porównaniu do 40 proc. jesienią).

Jednocześnie poparcie dla Trumpa wśród republikanów spadło nieznacznie - do poziomu 73 proc.

Największym poparciem prezydent cieszy się wśród wyborców w starszym wieku, osób białych i ludzi bez wyższego wykształcenia.

Sondaż. Jak Amerykanie oceniają politykę Donalda Trumpa?

Jedynie 27 proc. Amerykanów odpowiedziało, że popiera całą albo prawie całą politykę prowadzoną przez Trumpa oraz jego plany. Rok temu, po objęciu przez Trumpa urzędu, ten odsetek wynosił 35 proc.

20 proc. ankietowanych popiera niektóre aspekty polityki Trumpa, a 52 proc. zaledwie kilka z nich albo nie popiera żadnych.

Ośrodek podkreślił, że zmiana w tym zakresie nastąpiła głównie wśród wyborców republikanów. Rok temu 67 proc. republikanów popierało całą albo prawie całą politykę Trumpa, zaś obecnie - 56 proc.

W badaniu przeprowadzonym w dniach 20-26 stycznia wzięło udział ok. 8,5 tys. osób. Margines błędu statystycznego wynosi ok. 1,4 pkt proc.

