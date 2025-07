Donald Trump wycofa USA z UNESCO. "Antyamerykańskie nastawienie"

Informację o opuszczeniu organizacji przez USA potwierdziła we wtorek rzeczniczka prasowa Departamentu Stanu Tammy Bruce. "Dalsze zaangażowanie w UNESCO nie jest w interesie narodowym Stanów Zjednoczonych" - stwierdziła.

"UNESCO działa na rzecz wspierania dzielących społecznie i kulturalnie kwestii i utrzymuje zbyt dużą koncentrację na celach zrównoważonego rozwoju ONZ, globalistycznej, ideologicznej agendy rozwoju międzynarodowego, która jest niezgodna z naszą polityką międzynarodową America First" - dodała rzeczniczka Departamentu Stanu.

Wcześniej o tym, że Biały Dom zdecydował o opuszczeniu UNESCO, poinformowała gazeta "New York Post". Jak przypomniał dziennik, już w lutym Trump nakazał przeanalizować obecność USA w organizacji pod kątem "antysemityzmu lub nastrojów antyizraelskich w obrębie organizacji".

"New York Post" przekazał, powołując się na anonimowego urzędnika Białego Domu, że trwająca 90 dni analiza pozostawiła wątpliwości do co "różnorodności, równości i integracji" UNESCO. Ponadto amerykańskie władze miały zakwestionować propalestyńskie i prochińskie nastroje rzekomo panujące w organizacji.