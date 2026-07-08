- Jedną z rzeczy, o których będziemy mówić, jest to, że damy wam licencję na tworzenie Patriotów, to całkiem fajne - powiedział Trump, zwracając się do Zełenskiego.

Trump dodał, że działając w ten sposób Ukraina "nie będzie mogła narzekać", że nie otrzymuje od Stanów Zjednoczonych wystarczająco dużo pocisków. - Powiedziałem: 'zróbcie je sami' - dodał prezydent USA.

Podkreślił, że nie rozmawiał o tym jeszcze z producentem rakiet Patriot, ale "na pewno wszystko się ułoży". Za produkcję pocisków do tego systemu odpowiada amerykański koncern Raytheon.

Mówiąc o rozmowach pokojowych podkreślił, że wojna jest czasem jak "dwoje bijących się dzieci na placu zabaw". - Czasem trzeba dać im powalczyć - podkreślił Trump, zaznaczając, że prezydent Ukrainy "świetnie się spisuje".

- Wołodymyr Zełenski jest bardzo skuteczny. Dostał najlepszy sprzęt. Korzysta z naszego (amerykańskiego - red.) sprzętu. Mają wiele odważnych ludzi, którzy korzystają z tego sprzętu - powiedział prezydent USA.

Trump na szczycie NATO. Ukraina otrzyma licencję na rakiety Patriot

Mówiąc o Rosji podkreślił, że "to bardzo silny kraj", który także odnosi wiele strat podczas walk. - Tak w zasadzie nie ma jednak różnicy między Rosją i Ukrainą. To paskudna wojna. Tysiące ofiar, przede wszystkim żołnierzy. Widziałem zdjęcia, to straszne. Wszyscy myślą, że to straszne - zaznaczył Trump.

- Prezydent Zełenski chce zakończyć tę wojnę i uważam, że prezydent Putin także chce ją zakończyć - mówił prezydent USA. Podkreślił, że uderzenia głęboko w terytorium Rosji są "eskalacją, która może doprowadzić do zakończenia konfliktu".

Zapytany przez dziennikarzy, jakie warunki stawia Putin, by zgodzić się na zakończenie wojny, Trump powiedział, że "myśli, że one się zmieniają". - Myślę, że pewnie robią się trochę lepsze w kierunku rzeczy, które ty byś chciał - powiedział, zwracając się do Zełenskiego.

Donald Trump potwierdził, że przyjedzie do Ukrainy, ale podkreślił, że wolałby, by najpierw zakończyła się wojna. Jego zdaniem trwają też prace nad gwarancjami bezpieczeństwa, by zapewnić, że Rosja nie zaatakuje ponownie.

Podkreślił, że Rosja bardzo szanuje Amerykę i nie będzie łamać postanowień ewentualnego porozumienia. Prezydent USA zapowiedział także, że po rozmowie z Zełenskim odbędzie rozmowę telefoniczną z Putinem.

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