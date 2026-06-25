W skrócie Donald Trump podczas spotkania z Markiem Ruttem wyraził rozczarowanie wobec niektórych krajów NATO, wyróżniając przy tym Polskę i prezydenta Karola Nawrockiego.

Trump podkreślił, że planuje uczestniczyć w szczycie NATO w Turcji, szanując prezydenta Erdogana, i zapowiedział możliwość podjęcia decyzji korzystnych dla Turcji w sprawie samolotów F-35.

Rutte przyznał, że istnieją powody do rozczarowania, lecz zaznaczył, że europejscy sojusznicy wsparli USA podczas misji związanych z Iranem i zwiększyli wydatki na obronność.

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Trump rozpoczął spotkanie z Rutte w Gabinecie Owalnym podkreślając, że gdyby ktoś inny był na stanowisku sekretarza generalnego Sojuszu, "nie byłoby tego spotkania", bo zawiódł się na NATO.

- Byłem rozczarowany. Byłem rozczarowany Włochami. Byłem rozczarowany Wielką Brytanią (...) byliśmy rozczarowani Niemcami i Francją. Jesteśmy rozczarowani przede wszystkim Hiszpanią, to jest horror - wymieniał Trump. Jako wyjątek wymienił m.in. Polskę i prezydenta Karola Nawrockiego, którego - jak powtórzył - poparł w wyborach.

Donald Trump chwali Polskę i Karola Nawrockiego

- Chcę tylko lojalności. Wiesz, jesteśmy im tak lojalni, że zawsze dla nich walczymy. Mamy tysiące żołnierzy w całej Europie. W Niemczech mamy 50 tys. żołnierzy, a potem mówisz do nich: daj nam małego buziaka. Nie chcemy wiele, a oni mówią, że nie, nie damy rady - ciągnął prezydent. - Ale powiem, że Polska była bardzo dobra. Poparłem Nawrockiego, a on wygrał - dodał.

Trump twierdził, że dzięki jego poparciu Nawrocki wygrał, mimo że był rzekomo na dziesiątym miejscu w sondażach. Przywołał też przykład Abelardo de la Esprielli, który w ostatnią niedzielę wygrał wybory prezydenckie w Kolumbii.

- Był numerem 10. Poparłem go. W ogóle nie lubiłem człowieka, który był prezydentem i poparłem go - mówił Trump o Nawrockim, choć nie jest jasne, którego prezydenta miał na myśli. - Był fighterem, wielkim fighterem, dobrym fighterem. (...) Mówią, że to była największa sensacja od 50 lat w ważnych wyborach w Europie - dodał.

USA. Donald Trump pojedzie na szczyt NATO w Turcji

Wśród wyjątków wymienił też prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, którego, jak powiedział, darzy wielkim szacunkiem. Nazwał Erdogana silnym sojusznikiem NATO, powiedział, że robi wszystko, czego od niego oczekiwał, a na szczyt NATO do Ankary wybierze się z szacunku właśnie do niego.

- Zadzwonił do mnie, mówił: "Proszę, mamy to w Turcji. Musisz tam być. Stany Zjednoczone muszą tam być". Więc pojadę z szacunku do prezydenta - relacjonował Trump.

Pytany o to, czy zgodzi się na sprzedaż silników odrzutowych i samolotów F-35 Turcji, odparł, że "prawdopodobnie zrobię coś, co sprawi im wielką radość".

Wiceprezydent J.D. Vance zasugerował, że USA dokonują przeglądu decyzji o wykluczeniu Turcji z programu F-35 w związku z kupnem rosyjskiego systemu obrony powietrznej S-400.

Spotkanie w Gabinecie Owalnym. Trump rozmawiał z Rutte

W reakcji na krytykę sojuszników, Rutte przyznał, że Trump po części ma rację, lecz jednocześnie podkreślał, że wielu sojuszników NATO pomogło Stanom Zjednoczonym, że z baz w Europie wyruszyło 4-5 tys. samolotów na misje związane z wojną z Iranem.

- Zgadzam się, że są powody do rozczarowania. Ale argumentuję, że jeśli spojrzy się na całość(...) wszyscy zrobili to, co obiecali i dzięki temu 4-5 tys. samolotów wystartowało z Europy. Powiedziałbym, że byłoby bardzo trudno z Iranem bez Europy służącej jako platforma projekcji siły dla Stanów Zjednoczonych - zaznaczył.

Rutte argumentował też, że europejskie inwestycje w obronę i zakupy broni w USA wspierają amerykański przemysł i zatrudnienie. Na spotkanie przyniósł wykres z napisem "bilion Trumpa" pokazujący wzrost wydatków na obronność.





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