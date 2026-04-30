Donald Trump uderza w europejski kraj. "Rozważamy zmniejszenie liczby żołnierzy"

W skrócie Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone rozważają zmniejszenie liczby żołnierzy w Niemczech.

Prezydent USA zareagował na słowa kanclerza Niemiec, Friedricha Merza, który skrytykował amerykańską strategię wobec Iranu.

Donald Trump podkreślił, że Niemcy radzą sobie źle gospodarczo i w innych obszarach.

"Stany Zjednoczone analizują i rozważają ewentualną redukcję liczebności wojsk w Niemczech, a decyzja w tej sprawie zapadnie w najbliższym czasie" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

W 2024 roku na niemieckim terytorium przebywało ok. 35 tys. amerykańskich żołnierzy. Obecnie, jak zaznacza agencja AFP, liczba ta jest prawdopodobnie wyższa. Niemieckie media szacują, że jest to ok. 50 tys. wojskowych.

Bezpośrednio przed publikacją wpisu prezydenta sekretarz stanu USA Marco Rubio rozmawiał przez telefon z szefem MSZ Niemiec Johannem Wadephulem.

USA - Niemcy. Donald Trump: Rozważamy redukcję liczebności wojsk

Wpis prezydenta Stanów Zjednoczonych pojawił się w okresie narastających napięć na linii Waszyngton - Berlin. W poniedziałek kanclerz Niemiec Friedrich Merz stwierdził, że cały amerykański naród jest "upokarzany przez irańskie kierownictwo, zwłaszcza przez tzw. Gwardię Rewolucyjną".

- Irańczycy są silniejsi niż sądzono, a Amerykanie ewidentnie nie mają przekonującej strategii negocjacyjnej - stwierdził niemiecki przywódca.

Polityk zaznaczył, że "na ten moment nie jest w stanie zauważyć, jaką strategię wyjścia (z wojny - red.) stosują Amerykanie", natomiast "Irańczycy są oczywiście bardzo biegli w negocjacjach, a raczej w unikaniu negocjacji, pozwalając Amerykanom podróżować do Islamabadu, a potem wyjeżdżać bez żadnych rezultatów".

Iskrzy na linii Trump - Merz. "Nie wie, o czym mówi"

Słowa niemieckiego kanclerza wywołały błyskawiczną reakcję ze strony prezydenta USA. "Nie wie, o czym mówi" - napisał.

"Robię z Iranem to, co inne narody lub prezydenci powinni byli zrobić już dawno temu" - dodał amerykański polityk w kolejnej części oświadczenia opublikowanego na platformie Truth Social.

"Nic dziwnego, że Niemcy radzą sobie tak źle, zarówno gospodarczo, jak i w pozostałych obszarach" - podkreślił, uderzając bezpośrednio w Merza.

