Donald Trump skrytykowany za wiadomość do "bandyty i tyrana"

Były prezydent USA Donald Trump został zaatakowany przez kandydatów Partii Republikańskiej (GOP) za przekazanie gratulacji dyktatorowi Korei Północnej Kim Dzong Unowi z okazji wybrania jego kraju do Rady Wykonawczej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). "To bandyta i tyran", "Nikt nie powinien chwalić dyktatora z Korei Północnej" - pojawiło się w komentarzach.

Zdjęcie Były prezydent USA Donald Trump / Morry Gash / AP