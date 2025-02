Donald Trump przekazał, że rozmawiał przez telefon z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w celu omówienia zakończenia wojny w Ukrainie - podał "New York Post" w sobotę późnym wieczorem. Pytany o to, ile razy rozmawiał z rosyjskim przywódcą, Trump odparł w wywiadzie, że "lepiej nie mówić". Ani Kreml, ani Biały Dom nie odniosły się do tej informacji.