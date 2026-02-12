Donald Trump robi krok wstecz. Wycofują służby, jest decyzja

Donald Trump się cofa. Rozpoczął się proces wycofywania funkcjonariuszy ICE z Minnesoty. Wcześniej na terenie stanu wybuchły masowe protesty związane z kontrowersyjnymi metodami stosowanymi przez formację ICE. Z rąk agentów zginęły dwie protestujące osoby. Decyzję Trumpa przekazał szef amerykańskiej służby granicznej Tom Homan.

W skrócie

  • Tom Homan poinformował, że liczba agentów imigracyjnych w Minnesocie ulega znacznemu zmniejszeniu, a operacja ICE dobiega końca.
  • Protesty w stanie Minnesota wybuchły po tragicznych wydarzeniach z udziałem agentów ICE, którzy zastrzelili dwie osoby podczas interwencji w Minneapolis.
  • Lokalne władze i mieszkańcy stanowczo sprzeciwiali się działaniom ICE, zarzucając agentom kontrowersyjne metody oraz naruszanie praw obywateli.
W ramach operacji Metro Surge Trump wysłał do stanu Minnesota około 3 tysiące uzbrojonych agentów imigracyjnych (ICE). Działali oni głównie w Minneapolis.

To właśnie w tym mieście doszło do głośnych tragedii z udziałem funkcjonariuszy ICE, którzy zastrzelili dwie protestujące przeciw ich działaniom osoby. Po tych wydarzeniach w całym stanie wybuchły gwałtowne protesty.

ICE wycofa się z Minnesoty. Rzecznik Trumpa potwierdza

Na napiętą sytuację w regionie zareagowali urzędnicy prezydenta USA. W czwartek władze potwierdziły rozpoczęcie wycofywania się agentów ICE ze stanu.

- Zaproponowałem taką opcję, a prezydent Trump wyraził zgodę na zakończenie tej operacji - powiedział Homan dziennikarzom na konferencji prasowej.

Tydzień temu Homan ogłosił wycofanie około 700 agentów służb imigracyjnych.

W czwartek powiedział, że wielu pozostałych agentów wysłanych z innych stanów zostanie odesłanych do domów w nadchodzącym tygodniu.

Homan pochwalił też stanowe służby, a współpracę z nimi określił mianem "bezprecedensowej koordynacji z lokalnymi organami ścigania".

Homan oświadczył, że podczas trzymiesięcznej operacji służb w Minnesocie zatrzymano 4 tys. osób.

    Lokalne władze i mieszkańcy mieszkańcy mieli dość ICE

    Akcjom deportacyjnym stanowczo sprzeciwiali się gubernator Minnesoty Tim Walz oraz inni demokratycznie wybrani urzędnicy w tym stanie.

    Burzliwą dyskusję wywołały metody stosowane przez agentów. Bardzo często wywlekali oni z domów przypadkowe osoby, nie okazując niezbędnego nakazu sądowego. Zdarzało się, że przez pomyłkę zatrzymywali oni obywateli USA.

    Agenci, zwykle ubrani w maski mundury w stylu wojskowym, wielokrotnie wywoływali gwałtowne reakcje mieszkańców, a lokalne władze, często w niecenzuralnych słowach, krytykowały kontrowersyjne działania funkcjonariuszy.

