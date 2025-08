Jedno jest pewne - firma produkująca dżinsy uzyskała swój cel - o jej produktach mówiło się w ostatnich dniach we wszystkich rodzajach mediów, a głos zabrali nawet czołowi politycy - nie tylko w USA, ale również i poza ich granicami, w tym w Polsce.

Teraz do tego grona dołączył także amerykański prezydent . W niedzielę w rozmowie z dziennikarzami wyraził sympatię dla spotów z udziałem gwiazdy "Niepokalanej".

W niedzielę "New York Post" dolał oliwy do ognia, ujawniając skrywane do tej pory przez aktorkę poglądy polityczne. Serwis poinformował, że od czerwca ubiegłego roku gwiazda figuruje na liście członków Partii Republikańskiej Florydy w hrabstwie Monroe.