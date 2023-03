Swój powrót na Facebooka Donald Trump ogłosił krótkim filmikiem zatytułowanym: "Wróciłem!". Na zamieszonym nagraniu widać byłego amerykańskiego przywódcę podczas wieczoru wyborczego w 2016 roku.

- Przepraszam, że musieliście czekać. Skomplikowana sprawa - mówi Trump w towarzystwie byłego wiceprezydenta Mike Pence'a i syna Barona.

Dalsza część materiału ukazuje charakterystyczne hasło Trumpa "Make America Great Again" z dopiskiem 2024, zapowiadającym jego start w przyszłorocznej kampanii wyborczej.

USA: Donald Trump powrócił na Facebooka

Donald Trump został zablokowany na Facebooku w 2021 roku. Zdaniem administracji były prezydent "jawnie pogwałcił regulamin" strony.

Reklama

W swoich wpisach o sfałszowaniu wyborów w USA Trump miał nawoływać do przemocy, co ostatecznie poskutkowało atakiem na siedzibę Kongresu w styczniu 2021 roku. To bezprecedensowe wydarzenie w historii Stanów Zjednoczonych spowodowało śmierć pięciu osób, a 138 ludzi - głównie policjantów - zostało rannych.

Facebook poinformował wówczas, że konto byłego prezydenta otrzymało blokadę począwszy od 7 stycznia 2021 roku, która miała obowiązywać przez kolejne dwa lata. Mimo to, Donald Trump reaktywował swoje konto w piątek 17 marca.