Donald Trump przeszedł kompleksowe badania. Komunikat Białego Domu po fali spekulacji

Dagmara Pakuła

Donald Trump cieszy się doskonałym zdrowiem - przekazał w komunikacie Biały Dom, powołując się na najnowsze wyniki badań prezydenta. To odpowiedź na pojawiające się pytania o kondycję amerykańskiego przywódcy. Media zwróciły niedawno uwagę na wysypkę na szyi Trumpa. Wcześniej obawy budziły nieudolnie maskowane siniaki a także ujawnione szczegóły na temat diety prezydenta USA.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Donald Trump w granatowym garniturze z amerykańską flagą i czerwonym krawatem, siedzi przy stole na tle flag USA.
Nowe informacje o stanie zdrowia Donalda TrumpaKENT NISHIMURA AFP

  • Biały Dom poinformował, że Donald Trump jest w bardzo dobrym stanie zdrowia, powołując się na najnowsze wyniki badań prezydenta.
  • W mediach pojawiły się pytania o zdrowie Trumpa w związku z widocznymi zmianami skórnymi oraz szczegółami dotyczącymi jego diety.
  • Według relacji współpracowników i członka administracji, Trump często wybiera fast foody podczas podróży, jednak w Białym Domu i swojej rezydencji preferuje inne jedzenie.
Według komunikatu Donald Trump wykazuje "doskonałą sprawność serca, płuc, układu nerwowego oraz ogólną kondycję fizyczną".

Po wtorkowej wizycie w Narodowym Wojskowym Centrum Medycznym im. Waltera Reeda, trzeciej w ciągu ostatnich 13 miesięcy, Trump stwierdził, że "wszystko wypadło idealnie".

Agencja Reutera zwraca uwagę, że "Trump, najstarsza osoba, która objęła urząd prezydenta, często przedstawia się jako bardziej energiczny i sprawny fizycznie niż Joe Biden, jego demokratyczny poprzednik". Biden opuścił urząd w wieku 82 lat po tym, jak pojawiły się pytania o jego zdolność do sprawowania tej funkcji.

Jednak ostatnie zdjęcia pokazujące plamistą wysypkę na szyi amerykańskiego przywódcy wzbudziły dodatkowe pytania o stan zdrowia Trumpa, po tym jak w lipcu 2025 r. pojawiły się zdjęcia opuchniętych kostek i posiniaczonej dłoni ukrytej pod makijażem.

Jak wynika z relacji współpracowników Trumpa, kontrowersje wzbudzać mogą także nawyki żywieniowe prezydenta.

USA. Ujawniono szczegóły diety Donalda Trumpa. "Nie wiem, jak to możliwe, że żyje"

- Ciekawostką w prezydencie jest to, że je naprawdę okropne jedzenie, czyli McDonald's, słodycze i dietetyczną colę. Pije dietetyczną colę bez przerwy. Ma kondycję bóstwa. Nie wiem, jak to możliwe, że żyje, ale żyje - mówił Robert F. Kennedy Jr., sekretarz zdrowia i opieki społecznej USA podczas rozmowy w podcaście.

Według członka administracji Trumpa można dostrzec w tym strategię.

- Nie chodzi jednak tylko o Big Maki - mówił Kennedy. - Prezydent wybiera fast foody z dużych sieci podczas podróży, ponieważ ufa, że nie zachoruje w podróży - mówił amerykański sekretarz zdrowia.

Natomiast jak wynika ze słów Kennedy'ego, przebywając w Białym Domu lub swojej rezydencji w Mar-a-Lago na Florydzie, Trump "je naprawdę dobre jedzenie".

- Jeśli podróżujesz z nim, masz wrażenie, że cały dzień faszeruje się trucizną i nie wiesz, jak się porusza, a co dopiero, że jest najbardziej energiczną osobą, jaką kiedykolwiek spotkałeś. Ale myślę, że tak naprawdę je całkiem dobre jedzenie - stwierdził polityk.

